Uno de los participantes más queridos por el público y más elogiados por el jurado se despidió del reality ‘Yo me llamo’ de ‘Caracol Televisión’. Se trata de Luis Adolfo Lecuna Leal, el imitador venezolano del cantante puertorriqueño de salsa Gilberto Santa Rosa.

Pero en este caso no fue por determinación del jurado, conformado por Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola, sino por decisión propia. El participante renunció a la competencia por razones personales.

Luis Adolfo, conocido en el mundo artístico como ‘Chino Lecuna’, agradeció al jurado por el papel que jugaron en su proceso dentro del programa. El mismo día que informó su salida del reality, fue eliminado el imitador de Óscar Agudelo.

“No me queda más que decirle que me retiré de la competencia, pero mis circunstancias personales familiares llevaron ello. Al jurado darle las gracias, a Amparo por ser muy meticulosa y estar muy pendiente de mis presentaciones para poder ser un mejor artista”, manifestó Lecuna Leal en un video que fue proyectado durante el programa.

Le agradeció especialmente a César Escola y Rey Ruiz por los consejos que le dieron durante su participación, que le permitieron perfecccionar su imitación de Gilberto Santa Rosa.

“Al maestro Escola darle las gracias porque estando de jurado me daba alientos y sus comentarios me hicieron irme formando cada vez más. A Rey, me da mucho pesar retirarme de la competencia sin haberte podido estrechar la mano, esos detallitos que me decías eran la cereza del pastel para ser un mejor artista”, expresó.

En su cuenta de Instagram, en la que acumula 34 mil seguidores a la fecha, Luis Adolfo Lecuna Leal ha mostrado a detalle cómo ha sido su proceso para llegar a ser el doble perfecto del puertorriqueño, a quien tuvo la fortuna de conocer personalmente en junio de 2024.

“Un momento bastante grato para mí como persona y también como artista. Ya que con mucho respeto lo personifico, gracias, maestro por lo que hace y es. Para mí es un gusto llevar en pan la maesa de mi casa haciendo tributo a usted”, escribió en la publicación de Instagram.