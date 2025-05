La generadora de contenido Yina Calderón es la más reciente eliminada del reality ‘La casa de los famosos’. En la noche de este miércoles 14 de mayo, el público decidió ponerle fin a la estadía de la ‘influencer’, quien solo consiguió un porcentaje del 9.94.

La bogotana fue una de las concursantes más polémicas durante su participación, por lo cual se ganó el cariño de muchos y el odio de otros. Además, Yina se convirtió en la protagonista de varios de los conflictos que se desarrollaron en el programa.

RCN Televsi/Cortesía

Estas situaciones la pusieron en el ojo del huracán, generando diversas reacciones tanto dentro como fuera del programa. Y eso se vio reflejado en los resultados de la última eliminación, pues quedó en el último lugar, lo que significó su punto final en ‘La casa de los famosos’.

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de leer los resultados de los votos de los televidentes.

Andrés Altafulla con 33.95%

Camilo Trujillo 22.21%

Valentina Ruiz ‘La Jesuu’ 20.23%

La Toxicosteña 13.67%

Yina Calderón 9.94%

Luego de salir de La Casa, Yina nominó a Mateo, quien ahora enfrenta la posibilidad de ser eliminado.

“Me voy feliz, fui una villana excepcional. Estoy muy feliz de ir a ver a mi hermana, a mi mamá. Llegué a los 9, di lora, toda la que no está escrita”, dijo la exconcursante.

La reacción de Yina Calderón al entesarse que Epa Colombia está en la cárcel

Durante su estadía en ‘La casa de los famosos’, Yina pidió ayuda a su amiga Epa Colombia para que sus seguidores la salvaran en más de una ocasión; pero lo que no sabía era que la ‘reina de las keratinas’ estaba en la cárcel, pagando una condena de más de 5 años por los daños causados a una estación de Transmilenio en 2019.

Yina estuvo como invitada en la más reciente emisión del Mañana Express, y allí se mostró muy afectada al conocer la verdad sobre la condición de su amiga.

El encargado de darle la bienvenida a Calderón fue Carlos Marín, uno de los presentadores del programa: “anoche vivimos uno de los capítulos más impactantes de La casa de los famosos, porque salió una de las protagonistas de esta temporada a quien tenemos hoy aquí. Mi querida Yina, ¿cómo estás?, ¿cómo te ha ido?”, comentó.

Ante la pregunta, Yina no pudo ocultar sus emociones y expresó: “la verdad muy mal, estoy aquí porque me toca, pero recibí ahorita llegando la noticia que mi amiga Epa Colombia está en la cárcel, yo no lo sabía de verdad, discúlpenme, yo nunca lloro”.

“Me acabo de enterar. Muchas veces la esperé que gritara afuera, aparte que no me parece justo, hay resto de criminales sueltos, ni siquiera entiendo por qué está (en la cárcel), a mí solo me la sueltan ahorita antes de venir a este programa, y no entiendo, me muestran unas imágenes de ella en la cárcel, no entiendo de verdad”, añadió.

La generadora de contenido cuestionó la decisión de la justicia al encarcelar a la empresaria.

“No es justo, hay criminales en la calle, cómo la van a meter por algo que ella ya pagó, en las condiciones como está. Ella no es mala, es una buena persona. Muchas veces la esperé en la casa que fuera a gritar afuera, no es justo. Yo decía: ‘¿por qué no venía? ¿por qué no llegaba?’. Yo creo que es la única amiga que tengo en el medio. Ella cometió un error, pero no tiene que estar en las condiciones en las que está. No sé qué pasó”, manifestó.

“A mí no me importa haberme ido de ese programa, yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir, yo fui la villana de esta historia, me importa es mi amiga que está en una cárcel. Hago el llamado para que nos unamos y hagamos por Epa Colombia. Ella ya pagó por ese error, no es justo”, puntualizó.