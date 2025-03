Andrea Guerrero es una de las presentadoras y periodistas más reconocidos en el ámbito deportivo en Colombia. Su talento y profesionalismo la han llevado a destacarse en el mundo de las noticias deportivas y actualmente se desempeña como presidenta del canal ‘Win Sports’.

Recientemente, la cucuteña de 41 años habló sobre los sentimientos que experimentó al recibir la propuesta para ser la cabeza del canal deportivo y que además padeció del famoso síndrome del impostor, que la llevó a pensar que no sería capaz de asumir el nuevo reto.

Durante una entrevista con ‘Táchalo’, Andrea confesó que tras ser oficialmente nombrada como presidente de ‘Win Sports’ se encerró en su oficina y lloró a casusa del temer generado por el gran desafío profesional.

En medio del diálogo, la presentadora mencionó a José Manuel Acevedo, el director y presentador de ‘Noticias RCN’, con quien se rumoraba había iniciado una relación sentimental a finales del 2024.

La vinculación entre los periodistas inició cuando Andrea inició una ronda de preguntas y respuestas en Instagram; en esa oportunidad uno de los internautas preguntó sobre cómo estaba su corazón. A lo que respondió con una fotografía en la que aparece junto a Acevedo.

Sin embargo, en el podcast de ‘Táchalo’, la presentadora decidió romper el silencio y desmintió que existiera una relación amorosa con su compañero.

“Llamo a José Manuel Acevedo, que es el director de Noticias de RCN, que es mi mejor amigo, ojo, ¿estamos?… es mi mejor amigo”, aclaró la nortesantandereana.

Refiriéndose al momento que vivió en su oficina tras el nombramiento manifestó: “José es mi mejor amigo (…) “Llamo a José y le digo ‘no soy capaz’, empiezo a llorar, él estaba en Suecia, y por videollamada, yo lloraba, hablamos un rato, respiré y aquí vamos”.

Asimismo, contó como su concepto de felicidad defería a lo que experimentaba al momento de conseguir el cargo de ejecutiva.

“Por otro lado, me llega un tema personal super fuerte. Yo crecí creyendo, por mi crianza, que la felicidad es el éxito laboral y llega ese día...y pienso: ‘a mí me dijeron que esto era ser feliz, ¿ dónde está?’… la felicidad no la da nada a eso...el 2024 fue súper retador …”, manifestó.

Vale desatacar que Andrea estuvo casada con el banquero Alejandro Falla, con quien tuvo a su hija Luna.