Este viernes 5 de abril la actriz y presentadora paisa Nanis Ochoa ingresó como participante a ‘La casa de los famosos Colombia’ para competir por el premio de 400 millones de pesos.

Así, Ochoa se convirtió en la tercera celebridad en obtener un cupo en el reality de 'RCN'. En días anteriores ingresaron el creador de contenido Camilo Pulgarín y el cantante Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno.

De acuerdo con las reglas de la competencia, solo cuatro de las ocho celebridades que se postularon para entrar a ‘La casa de los famosos’ lograrán convertirse en participantes: Sebastián Tamayo, Catherine Mira, Juan Camilo Pulgarín, Nanis Ochoa, Tania Valencia, Sebastián González, Diosa Paz y Miguel Bueno.

El anhelado cupo lo otorgan los televidentes del programa a través de votaciones. En el caso de Nanis Ochoa, obtuvo 679 mil 947 votos, es decir, fue respaldada por el 33.23 % de los fanáticos del reality.

La expresentadora del programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ del ‘Canal Uno’ hizo su entrada a ‘La casa de los famoso’ cuando los participantes estaban 'congelados', una dinámica que consiste en que las celebridades no se pueden mover ni hablar por varios minutos, según las instrucciones de ‘el jefe’.

Cuando fue avisada de su ingreso, Nanis Ochoa se emocionó hasta las lágrimas y minutos después comenzó su participación en el reality. La paisa llegó lista para participar en la fiesta de los viernes, que esta semana fue con temática árabe.

Aprovechando que sus compañeros estaban 'congelados', Ochoa saludó con abrazo y beso en la mejilla a cada uno de los participantes. Primero llegó hasta donde omar Murillo y le dijo que lo amaba, con notable emoción.

También saludó con un beso en la mejilla al panamero Miguel Melfi, quien ya tuvo un polémico romance dentro del reality, con la actriz Nataly Umaña, quien le fue infiel a su esposo Alejandro Estrada.

Tanto los participantes como los televidentes se encuentran a la expectativa de cómo se integrará Nanis Ochoa en ‘La casa de los famosos’, en la que todos han dado de qué hablar por sus comportamientos y discusiones.