Anastasia Arrieta llegó ayer a la casa de Carlos Tinoco con la ilusión de llevar plasmado en su piel el rostro del hombre que ha sido su esposo por más de 40 años. Adolfo Echeverría no es solo el padre de sus dos hijos –Adolfo Junior y Ana–, sino también quien ha compuesto 2.800 canciones y ha dejado el nombre del barrio San Roque y Barranquilla en alto.

'Carlos se comunicó conmigo y me dijo que quería hacerle un homenaje al maestro, y qué mejor que tatuarme su rostro en el brazo. La verdad es que siempre quise llevarlo plasmado en la piel', dijo Anastasia con los ojos inundados de lágrimas.

La historia de amor de estos dos 'seres humanos', como se expresa Arrieta, nació hace varias décadas y hoy se ha convertido en 'la gasolina que sigue impulsando al maestro a no dejarse decaer'.

El 21 de marzo, el maestro Echeverría fue intervenido quirúrgicamente para amputarle la pierna izquierda, luego de que hace casi un mes le fuera cercenada la extremidad inferior derecha; hoy debido a algunas complicaciones cardiovasculares y otras patologías, según confirmaron los médicos que lo trataron, está postrado en una cama.

'El maestro Adolfo Echeverría es un grande de la música, y ahora está complicado de salud por eso quise hacerle un homenaje. Mi arte se trata de plasmar figuras en la piel y mi especialidad son los rostros, por eso le dije a Anastasia que quería tatuarla', dijo Tinoco.

Así como este homenaje, Anastasia Arrieta confirmó que está próximo a salir el segundo libro que escribió en honor al maestro, el cual se llamará ‘Cómo nacen las canciones y cómo muere un compositores’; y además, La Troja, en cabeza de Edwin Madera, hará un evento en honor a Echeverría en las próximas semanas.

Así quedó el tatuaje del maestro Adolfo Echeverría.

El tatuador

Carlos Tinoco es un barranquillero que tiene más de 10 años de experiencia en el arte del tatuaje. Con la especialidad en dibujar rostros, el pasado mes de enero ganó el primer puesto en el concurso Chicali Tatoo Expo 2017 de México, con el tatuaje denominado ‘La santa muerte’. Próximamente representará al país en Italia y España.