La periodista de RCN Andrea Guerrero está siendo amenazada a través de sus redes sociales por cuestionar el llamado a la Selección Colombia de Pablo Armero, quien hace unos meses se vio involucrado en un caso de violencia intrafamiliar contra su esposa.

'El alaraco ha sido porque lo dijo una mujer', aseguró Guerrero en diálogo con EL HERALDO.

Reiteró que sus principios 'no los pienso negociar', además que su postura en contra del llamado de Armero 'se mantiene'.

Luego de emitir su posición cientos de mensajes han llegado a sus cuentas con ofensas, e incluso amenazas. Sobre estas piensa 'tomar unos días para respirar, pero ninguna de las amenazas es menor, todas tienen igual importancia'.

Hay gente que comparte lo que dijo, así como quienes no, 'pero todas estas están en contra de quienes me amenazan'.

Recordó también el caso de Andrés Escobar, defensa de la Selección que fue asesinado luego de anotar un gol en propia puerta.

Añade que ha recibido el apoyo de gremios de periodistas, políticos, cosa que para ella 'es muy valioso'.

'Carlos Antonio Vélez e Iván Mejía lanzaron su voz de protesta, no solo por las amenazas sino desde el principio por la convocatoria de Armero'.

Ella estuvo presente en el estadio Metropolitano este jueves para el encuentro entre Colombia y Bolivia, 'me gritaron en el estadio, pero no hubo agresiones', contó.

En su entorno familiar hay temor, porque 'no se dimensionaba esto'.

'Me encuentro en un estado de vulnerabilidad, siento temor, miedo, además que quedó demostrado que en Colombia no hay libertad de expresión', aseveró.

Con Armero no ha hablado, sin embargo sabe que está molesto 'porque dice que es su vida privada, pero cometió un delito y eso automáticamente deja de ser privado para convertirse en público'.

En el periodismo deportivo ella ha sido un referente en cuanto a mujeres dentro de un gremio que está mayormente compuesto por hombres, hoy manifiesta que 'nunca había sentido el machismo en mi carrera profesional, hoy sí lo siento'.

Otro punto que ha sido cuestionado dentro de sus declaraciones es su forma de pensar hace unos años por la agresión del técnico de fútbol Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez a una mujer, al respecto indicó que 'seis o siete años después las posiciones maduran. Nunca defendí a Bolillo porque eso es indefendible, pero no tenía la valentía y recorrido que hoy tengo para emitir una declaración que ha resultado impopular'.

Ahora espera disfrutar con su hija y su familia, mientras muchos de 'doble moral y la memoria selectiva' siguen cuestionando sus pensamientos.