Turismo cerró primer semestre con número de visitantes no residentes al alza

Durante junio de 2023, un total de 327.601 fueron extranjeros no residentes y 89.149 fueron colombianos residentes en el exterior.

Por su parte, los extranjeros no residentes registraron un aumento del 25,9 % en comparación con el mismo mes de 2022, cuando se reportaron 260.239 extranjeros no residentes; en comparación con el mes de junio de 2019, donde se registró un total de 252.390 extranjeros no residentes, el aumento fue del 29,8 %.