Alertan impactos por posible arancel en la venta de vehículos eléctricos

De acuerdo con la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), se interpreta que se eliminarían los beneficios que actualmente otorga el Decreto 2051 de 2019 a la libre importación de vehículos eléctricos originarios de aquellos países con los cuales Colombia no cuenta con acuerdos comerciales como son China y Japón, lo que representaría un fuerte retroceso para la transición energética del sector.

“Si bien es necesario buscar soluciones innovadoras y sostenibles para promover el desarrollo económico y la reindustrialización, Andemos considera que no se debe comprometer los avances alcanzados de transición energética del sector, en donde Colombia se ha convertido en un referente regional gracias a la política de incentivos a los vehículos híbridos y eléctricos. No obstante estos importantes logros, la penetración de vehículos híbridos y eléctricos no alcanza el 1 % de la flota vehicular del país”, afirmó Oliverio García, presidente de Andemos.