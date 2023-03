Agencia Nacional de Tierras ha formalizado más de 1,4 millones de hectáreas

“Teniendo en cuenta que se viene trabajando donde la tierra sea más fértil. Tierra que sea fértil para producción de alimentos, que no tengan procesos de restitución, que no esté reclamada por otras personas en los Consejos de Restitución, que no esté inundada, que no sea inundable y tierra que no esté ocupada”, detalló Vega.

El director de la ANT sostuvo que se pretende entregar 3 millones de hectáreas durante los cuatro años de Gobierno.