La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que los bancos centrales “deben estar preparados” para subir los tipos de interés y endurecer sus políticas si la guerra contra Irán deriva en importantes presiones inflacionarias.

“Los bancos centrales deben estar preparados para endurecer (sus políticas monetarias), y es fundamental reconocerlo. No pueden permitirse que la inflación se descontrole”, aseguró Georgieva en su discurso que sirve de inauguración a las reuniones de primavera que el FMI y el Grupo del Banco Mundial (BM) inician la próxima semana en Washington en un panorama marcado por el conflicto en Oriente Medio.

A su vez, Georgieva instó a analizar con detenimiento una situación muy cambiante y marcada por el golpe que está recibiendo la oferta global de hidrocarburos y pidió no precipitarse.

La economista búlgara instó a no precipitarse ahora a aquellos bancos centrales que actuaron con lentitud en la pandemia y pagaron luego las consecuencias.

“Deben mantenerse alerta y centrarse en las condiciones (globales), porque un endurecimiento prematuro e innecesario arroja un jarro de agua fría sobre el crecimiento”, recalcó.

Las palabras de la máxima responsable del FMI llegan tras haber afirmado en una entrevista que el organismo rebajará su previsión de crecimiento global debido al conflicto en Oriente Medio.

La directora gerente del FMI apuntó que antes del estallido de la guerra, el pasado 28 de febrero, la economía global venía de mostrarse muy resistente al embate de la agresiva política comercial estadounidense y que venía respaldada por el impulso de la fuerte inversión en el sector de la inteligencia artificial (IA).

Pese a las rebajas en perspectivas de crecimiento que el FMI dará a conocer el martes en su nuevo Informe de Perspectiva Global, Georgieva afirmó que la profundidad del impacto macroeconómico de la guerra dependerá de la solidez del aparentemente endeble alto el fuego que acordaron esta semana Washington y Teherán, aunque admitió que no se podrá superar un escenario como este “sin sufrir algún daño”.

“Lo que sí sabemos es que el crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera”, admitió Georgieva.

La economista búlgara anunció que en el mencionado Informe Global de Perspectivas se plantearán tres posibles escenarios; uno que contempla un retorno relativamente rápido a la normalidad; uno intermedio, y un tercero en el que los precios del petróleo y el gas se mantienen en cotas altas durante mucho más tiempo.

“Incluso nuestro escenario más optimista contempla una revisión a la baja del crecimiento”, admitió la directora gerente del FMI.