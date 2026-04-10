La decisión de Ecuador de subir al 100 % los aranceles que cobra a productos importados desde Colombia hace “inviable” el comercio bilateral, aseguró este viernes el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina.

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“Es una medida muy infortunada porque una ‘tasa de seguridad’ equivalente a un arancel del 100 % cierra totalmente el comercio. Si ya era difícil con el 50 o con el 30 %, imaginemos con el 100 %”, dijo Díaz Molina a EFE.

El Gobierno de Ecuador aseguró el jueves en un comunicado que la “tasa de seguridad” impuesta por la Administración del presidente Daniel Noboa, que comenzó en el 30 % en febrero y en marzo aumentó al 50 %, se elevará al 100 % a partir del 1 de mayo “tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”.

“Eso no permite que se desarrolle el comercio. No se concibe que un comprador de Ecuador pague el doble por un producto simplemente porque viene de Colombia”, señaló el presidente de Analdex, quien añadió que, por ejemplo en el caso de los vehículos, seguramente pasarán a comprarlos a China, Brasil o México.

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Las exportaciones de Colombia a Ecuador sumaron 1.846,7 millones de dólares en 2025, mientras que las importaciones procedentes de ese país fueron de 830,1 millones, lo que arrojó un superávit comercial de 1.016,6 millones para el primero, según datos de Analdex.

Diferencias entre gobiernos

La guerra comercial entre los dos países vecinos, que además son miembros de la Comunidad Andina (CAN), la comenzó Noboa con el argumento de que Colombia no estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común, de 586 kilómetros, donde operan narcotraficantes y otras bandas del crimen organizado.

“La posición del presidente Noboa ha sido que él no va a negociar con el Gobierno de Gustavo Petro”, y por eso “la negociación se puede dar después de agosto” cuando asumirá el cargo el presidente colombiano que sea elegido a mediados de este año, indicó el experto.

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La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas se celebrará el próximo 31 de mayo y, si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda ronda el 21 de junio.

Por eso, el experto cree que se avecinan unos meses de pérdidas en materia comercial porque “muy seguramente los importadores ecuatorianos van a buscar mercados alternativos” y el próximo Gobierno colombiano y los exportadores tendrán “que trabajar para lograr que eso se recupere en agosto a la mayor velocidad”.

Incapacidad de la CAN

Díaz Molina lamentó además que la CAN, de la cual Colombia y Ecuador hacen parte junto con Bolivia y Perú, no haya podido hacer nada para resolver este conflicto comercial, al cual el Gobierno de Petro, invocando el principio de reciprocidad, respondió inicialmente con un arancel del 30 % a los productos importados del país vecino.

“Estamos en un mundo donde las reglas ya no juegan, un mundo sin reglas, donde la ley del más fuerte se impone. La Comunidad Andina debería haber actuado, instando a Ecuador y llevándolo a que levantara esas normas, pero no ha sido así”, expresó.

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Ante la subida de los aranceles ecuatorianos al 100 %, Petro amenazó el jueves con retirar a su país de la CAN, una medida que el presidente de Analdex considera que sería “el error más grande que pudiera cometer Colombia”.

“No tiene sentido echar por tierra todo lo que se ha construido durante estos últimos años; hay que ver cómo podemos de manera civilizada arreglar este conflicto”, concluyó.