El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se refirió a la actualidad y posibilidades de negocio de Ecopetrol en medio de las tensiones de gobierno corporativo que vive la petrolera por la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol.

En ese sentido, el jefe de la cartera energética sostuvo que la petrolera colombiana tiene oportunidades de negocio en Estados Unidos, Venezuela y Ecuador pero está frenado por el Congreso tras la decisión de no aprobar la entrada de Ecopetrol a la comercialización de energía.

“Ecopetrol tiene grandes negocios y filiales en Estados Unidos, y también podrá desarrollarlos en Venezuela o Ecuador si somos capaces de superar las fronteras. Lo hemos conversado en distintas reuniones. El problema es que aún hay quienes se siguen mirando el ombligo. Si el Congreso nos hubiese permitido que Ecopetrol entrara en el negocio de la generación para comercializar energía, quizá hoy ya habría adquirido activos como Urrá y tendríamos excedentes para ofrecer a países vecinos con los que ya contamos con líneas de transmisión”, socializó en su cuenta de X.

Agregó que Ecopetrol e ISA, su filial, tienen el potencial de convertirse en grandes vehículos de energías limpias para la región.

Ecopetrol tiene grandes negocios y filiales en Estados Unidos, y también podrá desarrollarlos en Venezuela o Ecuador si somos capaces de superar las fronteras. Lo hemos conversado en distintas reuniones. El problema es que aún hay quienes se siguen mirando el ombligo.



Si el… https://t.co/kQzjA4K9lf — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) April 7, 2026

Incluso, sostuvo que Ecopetrol podría evaluar una desinversión en ISA para promover un gran grupo de transmisión eléctrica latinoamericano y público, junto a actores como EPM y el Grupo Energía Bogotá (GEB).

“Esto permitiría aliviar deuda e impulsar apuestas estratégicas como el hidrógeno, el sustituto del gas en el futuro”, expuso.

Acto seguido dijo: “Conectar a Colombia con Panamá, Venezuela y fortalecer la transmisión con Ecuador es un imperativo para el desarrollo. Sin energía no hay industria ni ascenso social del pueblo. La matriz eléctrica colombiana, según expertos, puede descarbonizarse antes de 2038 si existe decisión política y Ecopetrol es clave en ese proceso”.

Frente a la sanción de Estados Unidos que todavía reposa sobre la petrolera venezolana Pdvsa, afirmó que siguen esperando por el levantamiento de la misma para avanzar en el negocio de exploración y producción con el vecino país.

“Implica que Ecopetrol se ponga al día con Pdvsa, revise el contrato de gas y fortalezca la relación, como ya lo han planteado empresas como Petrobras con Pemex”, dijo Palma.