El precio del dólar en Colombia para este miércoles 4 de marzo inició con un promedio de $3.767, lo que significó un descenso de $30 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.797,64.

La divisa estadounidense mantiene fortalecido, sin embargo moderó el alza que ha tenido en los últimos días, en un entorno álgido, marcado por el conflicto en Oriente Medio.

Sin embargo, los analistas comentan que ahora se enfrenta un mercado mucho más pesimista ante lo que ocurre con energía y el petróleo.

Por su parte, Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,10 %, tras dos días de importantes caídas provocadas por la guerra en Irán, después de los bombardeos de EE.UU. e Israel de este fin de semana.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 49 puntos, hasta los 48.550 enteros; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,36 %, hasta las 6.841 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,75 %, hasta 22.685.

La Bolsa de Nueva York mostró sus primeros signos de estabilización en el quinto día de conflicto en Oriente Medio entre afirmaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en las que apunta que podría extenderse más de cinco semanas.

El índice de volatilidad (VIX) del Chicago Board Options Exchange (CBOE), conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, bajaba hasta los 22 puntos tras días marcando datos récord para el 2026.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que llevaba disparado desde el inicio de los bombardeos ante el miedo a un corte del suministro global por Irán, también se moderó.

A la apertura de Wall Street, el WTI bajaba en torno a un 1 %, hasta situarse por debajo de los 74 dólares el barril.

Por otro lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró este miércoles que el aumento del arancel global del 10 al 15 %, prometido por Trump, comenzará “probablemente esta semana”.