El precio del dólar para este lunes 2 de marzo inició con un promedio de $3.783, lo que significó un aumento de $17 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.766,30.

El conflicto geopolítico que estalló este fin de semana fortaleció a la divisa estadounidense frente a sus pares como el euro, yen y franco suizo, esto se debió al aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio, después de que los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán aumentaron la preocupación por un ataque prolongado en Oriente Medio.

Según analistas, esta guerra que estima el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durará un aproximado de cuatro semanas, generaría grandes cambios en el mercado, principalmente en la cotización del petróleo Brent de referencia para Colombia, esto porque Irán cerró el estrecho de Ormuz, donde se mueve 20% del petróleo mundial.

De acuerdo con la plataforma Set-FX, la moneda estadounidense ha tocado un máximo de $3.790 y un mínimo de $3.776.