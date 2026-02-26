A través de un comunicado, Bancolombia confirmó el restablecimiento de todos sus servicios.

En ese sentido, sostuvo que todos sus servicios para sus clientes personas (App Mi Bancolombia, Sucursal Virtual Personas) y empresariales (Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, Sucursal Filiales del Exterior App Negocios, Host to Host y Sebra) se encuentran disponibles, por lo que sus usuarios pueden seguir usando cajeros, corresponsales y sucursales en jornada continua.

Sin embargo, recalcaron desde el banco que el detalle de las transacciones que dicha persona hizo en las oficinas, tomará un tiempo en ajustarse.

“Si te viste afectado, te devolveremos lo que corresponde, las compensaciones las haremos de forma automática y las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta”, señaló Bancolombia.