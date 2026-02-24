El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó en las últimas horas que Colombia firmará un acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (AIE), organismo autónomo de la OCDE y máxima autoridad técnica global en la materia, para evaluar la energía nuclear y fortalecer la seguridad eléctrica del país.

Desde Cartagena, el jefe de la cartera entregará este martes más detalles del acuerdo.

Cabe señalar que Colombia fue invitada oficialmente a convertirse en el miembro número 33 de este principal organismo global en política energética. Invitación que fue aceptada por el Gobierno nacional el pasado 19 de febrero.

“Esta membresía fortalece la seguridad nacional, acelera la meta de cero emisiones netas y posiciona a Colombia en el centro de las decisiones estratégicas del sector energético mundial”, indicó el Ministerio de Minas y Energía.

La cartera aseguró que “esta invitación es el resultado exitoso de un riguroso proceso de adhesión iniciado en 2021″m y señaló que durante este periodo, “el país robusteció su arquitectura institucional, sus instrumentos de gestión de crisis y sus capacidades técnicas para garantizar la estabilidad del suministro”.

El ministro Palma destacó la relevancia de este paso histórico: “Esta invitación valida la solidez de nuestras instituciones y nuestra capacidad técnica. Ser miembro pleno de la AIE significa que el país se sienta en la mesa donde se toman las decisiones globales. Es un mensaje contundente de confianza para la inversión, estabilidad para los mercados y protección para los hogares colombianos”.

Por su parte, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, afirmó: “Me complace que Colombia se convierta en Miembro de la AIE, un hito muy importante que respaldará el firme compromiso del país con la construcción de un sistema energético seguro, sostenible e inclusivo”.