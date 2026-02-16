Luego del encuentro este lunes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tras la suspensión del incremento del salario mínimo para 2026, los trabajadores anunciaron que pedirán al Consejo de Estado ser reconocidos en este proceso como terceros intervinientes.

El presidente de la CUT, Fabio Arias, dijo en rueda de prensa desde el Ministerio del Trabajo que “el mensaje es que el salario mínimo es un derecho adquirido, vamos a decir que este decreto es legal y constitucional, por tal motivo el Consejo de Estado está equivocado en materia fuerte”.

Añadió el líder sindical que “mire usted que todos los candidatos del Centro Democrático que salieron a decir que esto era un error del Gobierno, hoy están todos de acuerdo en que el decreto debe darse con el mismo incremento”.

Anunció que el próximo jueves a las 4 de la tarde “estaremos en la calle y frente a los estrados judiciales defendiendo este decreto, (...) hemos pedido al Consejo de Estado que se reconozca al movimiento sindical como tercero intervinientes en este proceso”.