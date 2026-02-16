BOGOTÁ. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo tras la reunión este lunes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que no está de acuerdo con la postura mayoritaria de la mesa de mantener el incremento del salario mínimo para 2026 en el 23,7 %.

Esto ante el auto del Consejo de Estado que el viernes pasado suspendió el alza del salario para este año y le ordenó al Gobierno expedir un decreto transitorio mientras se falla de fondo.

“El propósito de la reunión no estuvo claro, porque se suponía que era para lograr un acuerdo nuevo, el Consejo de Estado le pidió al Gobierno que expusiera un decreto provisional mientras se llevaban las deliberaciones, pero el Gobierno quiso citar la Comisión y tratar de validar que todas las partes estábamos de acuerdo”, advirtió el líder gremial de los comerciantes.

“No estuvimos de acuerdo y hemos llamado la atención que de mantenerse este incremento están en peligro 700 mil puestos de trabajo, donde los trabajadores serían los más perjudicados”, añadió el directivo empresarial.

Cuestionó además: “Nos preocupan los 13 millones de informales que tampoco se benefician y por tanto se perjudican, la voz de los de 2,1 millones de desempleados y los hogares colombianos que van a ver encarecidos sus bienes y servicios. (...)

Será un impacto progresivo y no es de la noche a la mañana, por ejemplo en las administraciones de los edificios, la salud".

Por ello, concluyó, “estamos de acuerdo con que los trabajadores tengan un salario digno pero qué pasa con el resto de colombianos. El Gobierno debe sustentarle al Consejo de Estado ese incremento. Pero si se deja el incremento, también lo acataremos”.