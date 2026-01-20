La compañía Ecopetrol reveló la plancha de candidatos para la nueva Junta Directiva de la compañía que se elegirá en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del próximo 5 de febrero en Bogotá.

De acuerdo con el documento que fue revelado por la estatal petrolera, serían tres nuevas que personas llegarían al equipo en caso de que esta sea aprobada en la Asamblea.

El primero es Juan Carlos Castaño Valderrama, quien entra en calidad de miembro no independiente y ocupará la tercera silla. Carolina Arias Hurtado entraría como miembro independiente, ocupando el segundo escalafón.

El tercer es César Loza, quien ganó la elección para representar a los trabajadores en esta mesa directiva y actualmente es presidente de la Unión Sindical Obrera (USO).

En la actualidad, la junta está integrada por Ángela María Robledo, quien es miembro independiente desde marzo de 2024; Tatiana Roa, miembro no independiente desde marzo de 2024; Álvaro Torres, miembro independiente desde marzo de 2024; Alberto José Merlano, miembro no independiente desde marzo de 2025; Hildebrando Vélez, miembro no independiente desde marzo de 2025; Ricardo Rodríguez, miembro independiente desde el 29 de marzo de 2025 y Luis Felipe Henao Cardona, miembro independiente desde el 31 de marzo de 2025.

Hay que recordar que el contexto de esta elección se remonta a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 11 de noviembre, cuando Ecopetrol dio un paso histórico al aprobar la modificación de sus estatutos sociales para permitir que un trabajador de la compañía integrara su Junta Directiva.