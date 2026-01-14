Después de haber cerrado en 2024 cerca de los $4.400, la divisa estadounidense registró una caída significativa durante la segunda mitad de 2025, alcanzando niveles cercanos a los $3.660. Esta rebaja sustancial ha sido interpretada por los analistas como una “ventana de oportunidad” excepcional para quienes desean trasladar parte de su patrimonio hacia economías más estables, rentables y dolarizadas, antes de que el tipo de cambio retome su tendencia histórica al alza.

De acuerdo con expertos, el dólar barato, lejos de ser un fenómeno casual, ha actuado como un catalizador que ha puesto en movimiento decisiones patrimoniales de familias, profesionales y empresarios colombianos. Paralelamente, Colombia continúa lidiando con una inflación que aún se mantiene alrededor del 5%, muy por encima de la meta del Banco de la República. Con una tasa de interés de referencia en 9,25%, el acceso al crédito sigue siendo restrictivo, enfriando la actividad económica local.

Ese contexto explica por qué Miami ha ganado protagonismo entre los colombianos que buscan proteger su capital y acceder a una economía predecible y dolarizada. Según el Migration Policy Institute, más de 1,6 millones de personas de origen colombiano residen actualmente en Estados Unidos, y cerca del 30 % vive en Florida, principalmente en Miami-Dade y Broward. La emigración hacia países OCDE, incluido EE.UU., creció 115 % en 2022, lo que evidencia una tendencia estructural.

Este desplazamiento coincide con un momento particularmente sólido para el sur de Florida. El Miami Report Q3 2025, presentado por Craig Studnicky (CEO de ISG World), señala que las ventas residenciales crecieron un 35 % durante el tercer trimestre del 2025, consolidando a Miami como uno de los mercados más dinámicos del país. En el segmento premium, el 80% de las propiedades con precios superiores a los USD20.000 por metro cuadrado se adquirieron en efectivo, lo que confirma la fuerte presencia de compradores internacionales con liquidez.

“Colombia ha sido históricamente uno de los pilares de nuestra base internacional de compradores”, asegura Jorge M. Pérez, presidente y fundador de Related Group. “El comprador colombiano entiende el valor de Miami como centro financiero y cultural, y reconoce en nuestros desarrollos una expresión de ese estilo de vida global que combina arte latinoamericano, marcas de prestigio y ubicaciones estratégicas”.

Agregó que durante años, el perfil de los compradores colombianos en Miami se concentró en propiedades inferiores a los USD1 millón. Sin embargo, desde 2023 se ha observado un ascenso constante hacia operaciones que alcanzan e incluso superan los USD3 millones, lo que evidencia un interés creciente por productos residenciales más exclusivos y de mayor calidad arquitectónica.