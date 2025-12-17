La calificación de Colombia fue degradada por Fitch Ratings este martes 16 de diciembre, luego de que la agencia internacional alertara sobre un persistente déficit fiscal y sus efectos en la trayectoria de la deuda del Gobierno. La firma rebajó la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera a ‘BB’ desde ‘BB+’, con perspectiva estable.

Fitch explicó que la decisión obedece a altos déficits fiscales persistentes que, a su juicio, harán que la deuda del gobierno como proporción del PIB continúe aumentando en el mediano plazo y se aleje de la mediana de países comparables. La agencia también señaló desafíos adicionales por la falta de un ancla fiscal creíble, la rigidez del gasto y posibles restricciones políticas para adoptar medidas de recaudo, especialmente de cara a las elecciones de 2026.

En su comunicado, Fitch sostuvo que “las calificaciones de Colombia se sustentan en un historial de preservación de la estabilidad macroeconómica y financiera a través de diversos shocks, respaldado en parte por un banco central independiente”.

No obstante, precisó que dichas calificaciones “se ven limitadas por los altos déficits fiscales, el aumento de la deuda/PIB, una alta carga de intereses y una alta dependencia de las materias primas”.

Proyecciones de déficit y gasto

La agencia proyecta que el déficit fiscal del gobierno central alcanzará el 6,5 % del PIB en 2025. Aunque sería levemente inferior al de 2024 (6,7 %), Fitch indicó que esta mejora responde en parte a recompras de deuda por debajo de la par, que reducirían los pagos de intereses al 3,6 % del PIB desde el 4,7 % estimado en junio.

Sin embargo, Fitch prevé que el gasto primario crecerá 13 % en 2025, lo que llevaría a un déficit primario del 2,9 % del PIB, por encima del 2,4 % observado en 2024, de las expectativas previas de la agencia y del -0,1 % correspondiente a la mediana de la calificación ‘BB’.

Ajustes del Ministerio de Hacienda

Este mismo martes, el Ministerio de Hacienda anunció un ajuste a la meta de déficit fiscal para 2025. Según la entidad, el desbalance entre ingresos y gastos no sería del 7,1 % del PIB previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), sino del 6,2 %, es decir, 0,9 puntos porcentuales menos que lo estimado en junio.

Además, el MinHacienda informó que a los $12 billones aplazados a comienzos de año se sumará un recorte adicional de $2,3 billones. La cartera señaló que “se han adelantado acciones interinstitucionales orientadas a la revisión de la eficiencia del gasto público”, ante la necesidad de un ajuste estructural.