La empresa Promigas anunció este viernes que ha firmado un acuerdo para la adquisición del 100 % de las acciones de las compañías de Zelestra (empresa de energía renovable) que son propietarias de una plataforma regional de generación renovable con presencia en Colombia, Chile y Perú.

Lea: Rifirrafe entre Petro y el gerente del Banrep por el salario mínimo: “no han tenido una conducta respetuosa con el Gobierno”

A través de un comunicado, Promigas explicó que el portafolio incluye proyectos de generación y almacenamiento de energía solar que suman una capacidad contratada de 1,4 GW, y proyectos en desarrollo con diferentes grados de madurez por más de 2,1 GW.

“Esto significa que los activos abarcan tanto plantas que producen electricidad a partir del sol, como sistemas que permiten almacenar esa energía para utilizarla cuando se necesite”, detalló.

Lea: María Consuelo Araujo será la nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)

Destacó que esta operación constituye un hito en la consolidación de Promigas como holding multi-energético en Latinoamérica, pues fortalece su liderazgo al integrar el gas natural y las energías renovables.

“Este acuerdo representará un avance significativo en el cumplimiento de las metas trazadas en la estrategia de Promigas, ‘Nuestra Energía 2040′, que impulsa la expansión del portafolio de soluciones energéticas, el crecimiento en negocios no regulados y la incorporación de nuevas geografías", sostuvo el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas.

Lea: Inflación en Colombia se mantendría en la línea del 5,5 %, indican expertos

Sin embargo, advirtió que el cierre de la transacción está sujeto a la culminación de los trámites requeridos ante las autoridades de competencia de Colombia y Perú, además del cumplimiento de condiciones precedentes habituales en este tipo de operaciones, que se espera obtener en los próximos meses.