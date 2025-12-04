Un rifirrafe se presentó entre el presidente Gustavo Petro y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villa, y esto no solamente tiene que ver por mantener las tasas de interés, sino también, por el desacuerdo que existe alrededor de la cifra en la que se ubicaría el salario mínimo para 2026.

En ese sentido, el jefe de Estado respondió al gerente del Emisor, quien advirtió que si el salario mínimo del año entrante sube como los funcionarios del Gobierno lo han sugerido, será mucho más difícil reducir la inflación por el aumento de los costos.

Petro negó que eso sea cierto y aseguró que la inflación se reduce acabando la especulación del gas y bajando la tasa de interés real de la economía.

“La junta no puede pretender que su displicencia con la producción nacional, y el mal análisis, pensando que la inflación es por alza de liquidez monetaria, cuando la única mayor liquidez la producen ustedes mismos al subir la tasa de interés y hacen transferir dineros presupuestales a los más grandes ricos de Colombia”, sostuvo el mandatario.

Entre otras, Petro acusó al banco central colombiano de no tener una conducta respetuosa con el gobierno y con la economía del país.

La tasa de inflación se reduce señor Leonardo, acabando la especulación del gas y bajando la tasa de interés real de la economía.



La junta no puede pretender que su displicencia con la producción nacional, y el mal análisis, pensando que la inflación es por alza de liquidez… https://t.co/Cw5wUn0S1S — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 4, 2025

“No debieron crear un subsidio al rentismo de vivir de los bonos de la deuda pública sin trabajar. Quiere el Banco prolongar un modelo dañino para Colombia que es enriquecer a uno pocos, con las rentas son trabajo, puro papel y especulación. Los trabajadores no van a pagar el déficit fiscal de Colombia que creó Duque antes y la comisión tercera del senado ahora, al lado de la junta directiva del Banco de la República”, sostuvo.

Actualmente la tasa de interés se encuentra en 9,25 % y la última reunión del año la tendrán este 19 de diciembre.