El Juzgado Segundo de Familia de Cartagena le ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abstenerse de embargar por más de $1.3 billones a la Refinería de Cartagena (Reficar), filial del grupo Ecopetrol, por la importación de combustibles.

La decisión se da luego de que la compañía presentara una acción de tutela para intentar frenar el cobro porque pondría en riesgo la seguridad energética del país.

“Ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que se abstenga de iniciar, continuar o ejecutar medidas de cobro coactivo, embargos, bloqueos de cuentas, órdenes de retención o cualquier actuación ejecutiva relacionada con las liquidaciones confirmadas mediante la Resolución 12812 del 30 de octubre de 2025, hasta tanto la Jurisdicción Contencioso Administrativa decida de fondo sobre su legalidad o este despacho disponga cosa distinta por decisión motivada”, dice la decisión.

Cabe recordar que la tutela, radicada por el apoderado de la refinería, Alejandro Linares Cantillo, se fundamenta en la presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad y el acceso efectivo a la justicia.

Reficar señala como argumento que en caso de un embargo se corre el riesgo inminente de que se vea obligado a suspender completamente sus operaciones en un plazo de entre 7 y 11 días calendario, lo que —según advierte la empresa— pondría en grave peligro el abastecimiento de combustibles y la soberanía energética nacional.

Indicaron que una paralización significaría el desabastecimiento de combustibles en la región Caribe, dado que la refinería abastece a compañías como Terpel, Exxon, Petromil, entre otras.