La compañía canadiense Canacol Energy, cuya acción se transa en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), realizó una solicitud ante las autoridades de Canadá una orden de protección frente a sus acreedores. Esto ante los problemas financieros que viene afrontando la compañía.

La petrolera, que tiene operaciones en Colombia, señala que ellos enfrentan una inminente crisis de liquidez derivada de próximos pagos de intereses y capital bajo sus obligaciones de deuda; una decisión arbitral desfavorable en una reclamación presentada por VP Ingenergia que da lugar a un laudo arbitral por 22 millones de dólares estadounidenses en contra de ciertas subsidiarias de la compañía, una reducción en la producción de gas natural, y un incremento en las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

Canacol agregó que tiene la intención de solicitar un reconocimiento de la orden inicial y de los procedimientos bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act en EE. UU., conforme a las leyes y códigos de quiebra o bancarrota, y en Colombia, conforme al título tercero de la Ley 1116 de 2006.

En ese sentido, indicaron que la empresa seguirá operando mientras trabaja en reestructurar sus deudas, pero aclaran que esto podría tener un impacto directo en las operaciones en Colombia.

Se prevé que la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) inicie una revisión para un posible desliste de las acciones de Canacol. Frente a ello, la compañía advirtió que no puede garantizar el resultado de dicha revisión ni la continuidad de su cotización en la TSX o en otras bolsas, como la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y la OTCQX en Estados Unidos.