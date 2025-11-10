Los fondos de pensiones obligatorias de los trabajadores cerraron en septiembre con un total de $525 billones, recursos cuya administración está a cargo de Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia. Este monto representa un incremento de $53 billones en rendimientos en lo corrido del año.

De acuerdo con Andrés Velasco, presidente de Asofondos, “este crecimiento refleja la gestión profesional de los fondos privados, y el buen comportamiento de los mercados financieros en un ciclo que, durante los últimos dos años, ha registrado condiciones favorables para la valorización de los portafolios”.

En el caso de los afiliados más jóvenes, cuyos perfiles de inversión incluyen una mayor exposición a activos de renta variable, su ahorro registró las mejores rentabilidades, mientras que los portafolios de los afiliados cercanos a la edad de pensión o que ya están pensionados —cuyas inversiones mayoritariamente están en renta fija—, mostraron un desempeño más estable, muy acorde con el perfil de estos dos segmentos.

“En más de 30 años de operación en Colombia, las AFP han incorporado en la administración del ahorro estrategias de gestión muy diversificadas, a fin de lograr un justo equilibrio entre muy buenos retornos y bajo riesgo ante los distintos ciclos de los mercados, a lo largo del tiempo. Los rendimientos generados desde la creación del sistema a hoy equivalen a cerca del 73% del valor total de los fondos, todo gracias a la diversificación”, explicó Velasco.

Resultados muy positivos en el largo plazo

Al ser un ahorro de largo plazo, los análisis de este deben darse en ventanas de tiempo acordes. Así, por ejemplo, al tomar como referencia el año 2011, cuando nació el esquema de inversiones en este régimen pensional llamado Multifondos, 100 pesos en el portafolio Moderado a septiembre pasado serían $323,6 o 337,4 pesos en el caso del portafolio de Mayor Riesgo. Para los afiliados mayores (portafolio conservador) esos 100 pesos serían $300,9 y $321,5 para quienes están pensionados bajo la modalidad de Retiro Programado.

“Nuevamente, la importancia de ver el ahorro bajo periodos de largo plazo pues un ciclo sea bueno o no, no permite dimensionar la evolución de un ahorro pensional”, precisó el economista.

La gestión del ahorro ha arrojado resultados muy positivos en los 32 años de este régimen pensional, lo que, por un lado, beneficia a las cuentas individuales de los afiliados y, de otro lado, permite contar con unas reservas extra para compensar ciclos en los que el entorno de los mercados globales y locales resulta más moderado.

Es por esto por lo que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) mantienen un enfoque prudente en la asignación de activos, priorizando la sostenibilidad de largo plazo del ahorro propiedad de los trabajadores.