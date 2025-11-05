Tras presentar dos caídas consecutivas, las exportaciones de Colombia se recuperaron en septiembre. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), estas ventas externas en el noveno mes del año fueron de USD4.621,3 millones y presentaron un crecimiento de 11,1% en relación con septiembre de 2024.

Según la entidad, este resultado se debió principalmente al aumento de 29,6 % en las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas.

En el mes de referencia, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas participaron con el 42,1% del FOB total de las exportaciones; así mismo, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 26,8 %, manufacturas con 22 %, y otros sectores con 9,1 %.

En septiembre de 2025 se exportaron 13,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 11,9 % frente a septiembre de 2024.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 26,2 % en el valor total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá (9,1 %), Perú (7 %), India (5,1 %), Brasil (5 %), Canadá (3,7 %) y Ecuador con 3,5 %.

Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro país o una zona franca colombiana.

Estas estadísticas se basan en las declaraciones de exportaciones presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país y los reportes de exportaciones de petróleo y derivados, suministrados por las empresas exportadoras de estos productos.

Las exportaciones se consideran registradas cuando la aduana ha realizado el cierre de la declaración de exportación, y para la consolidación de las estadísticas se tiene en cuenta la fecha de la declaración y no la fecha de embarque de la misma, excepto para las exportaciones de petróleo y derivados, las cuales sí se registran por fecha de embarque.