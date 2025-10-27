El Gobierno nacional designó a Carlos Emilio Betancourt Galeano como nuevo director (e) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). El funcionario, quien se venía desempeñando como viceministro general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asumió el cargo tras la salida de Luis Eduardo Llinás Chica.

La decisión se da en un contexto de tensión política y diplomática, luego de que Estados Unidos incluyera al presidente Gustavo Petro, a varios de sus familiares y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Relevo en la Dian y la UIAF

El cambio en la Dian estuvo acompañado de la salida de Llinás Chica también de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Según fuentes del Gobierno, el funcionario presentó su carta de renuncia al presidente Petro pocas horas después de conocerse la decisión del gobierno estadounidense.

Aunque la Presidencia no detalló las razones del relevo, el movimiento se enmarca en una serie de ajustes institucionales impulsados por el Ejecutivo tras conocerse la medida de Washington.

¿Quién es Carlos Emilio Betancourt?

Economista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Economía del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires, Betancourt cuenta con una amplia trayectoria en el sector público.

Ha ejercido cargos como Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Subsecretario de Política Sectorial de Movilidad de Bogotá, Director de Economía y Finanzas Distritales en la Contraloría de Bogotá y Jefe de Estudios Económicos de la Dian, entre otros.

Además, ha sido docente, consultor y autor de investigaciones sobre finanzas públicas, conflicto armado, distribución del ingreso y modelos financieros en sectores de transporte y servicios públicos.

El nombramiento de Betancourt llega en un momento de suma importancia para la Dian, entidad responsable de garantizar el recaudo tributario y la lucha contra la evasión fiscal. Su experiencia en políticas públicas y economía financiera lo posiciona como un perfil técnico para liderar la institución en medio de la incertidumbre generada por la crisis diplomática con Estados Unidos.