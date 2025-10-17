La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) confirmó este viernes el restablecimiento de la operación de regasificación, que había sido suspendida temporalmente debido a una falla eléctrica reportada, luego de retomar sus operaciones tras mantenimiento.

“La SPEC LNG informa a la opinión pública, autoridades y agentes del mercado que se ha completado el periodo de estabilización de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), la cual, a la medianoche de ayer, alcanzó la capacidad disponible de regasificación de la terminal”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la empresa aseguró que “el gas natural está fluyendo con normalidad hacia el Sistema Nacional de Transporte (SNT)”.

Finalmente, la Sociedad Portuaria El Cayao, cuya planta está ubicada en Cartagena, agradeció la colaboración de todos los actores involucrados y reiteró su compromiso con la seguridad energética de Colombia.

Algunas conclusiones

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que esta situación le ha dejado grandes lecciones y enseñanzas, la principales que “se vuelve imperativo ampliar la oferta de gas doméstico e importado”.

“¿Cómo pudimos salir al final de esto? A través de una palabra clave: cooperación. Ayuda mutua entre todos los agentes. Públicos y privados. Pensando en el país. Ejemplo de lo que debemos hacer en todos los ámbitos de la vida”, señaló Palma.

Por su parte, el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, le recalcó a EL HERALDO que sí o sí se deben tener en los próximos años otras facilidades de importación, ya que no se está viendo en el corto plazo una nueva capacidad de producción en Colombia.