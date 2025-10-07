Por tercer mes consecutivo la inflación en Colombia subió. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador anual al mes de septiembre se situó en 5,18 %, un número que es 0,8 puntos porcentuales mayor si se hace la comparación con el dato anual al mes de agosto cuando estaba en 5,10 %.

Este resultado estuvo dentro del pronóstico de los analistas del mercado colombiano quienes preveían que la inflación se mantendría en la línea del 5,10 %.

Durante la rueda de prensa, la directora del Dane, Piedad Urdinola, manifestó que la última vez que se registró un indicador similar al del mes pasado, fue en febrero del año en curso, cuando se situó en 5,28 %.

En ese sentido, Urdinola reveló en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de septiembre, que el rubro económico que más ha contribuido de forma anual al IPC y que por ende ha tenido un incremento en el costo de vida de los colombianos es el alojamiento y servicios públicos, con una contribución de 1,51 puntos porcentuales y una inflación de estas actividades del 7,47 %.

Otra división de gasto que está pesando en el bolsillo de los colombianos son los alimentos y las bebidas no alcohólicas, con una contribución de 1,17 puntos porcentuales y una inflación de 6,21 %.

Otros rubros económicos que tienen todavía una inflación más alta que el IPC de septiembre son la educación con 7,29 %; las bebidas alcohólicas y tabaco con 6,38 %, y la salud con 5,99 %.

Si nos vamos por ciudades, Pereira es por quinto mes consecutivo el territorio con mayor inflación del país, con un indicador de 6,09 % anual, y la de menor indicador en la inflación sigue siendo Santa Marta con 2,64 %. Barranquilla, por su parte, es la décima ciudad con menor inflación del país para septiembre con un indicador de 4,75 %, por debajo del promedio nacional.