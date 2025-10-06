Este lunes 6 de octubre entra en operación de manera oficial el sistema de pagos inmediatos desarrollado por el Banco de la República llamado Bre – B. Se trata de un método a través del cual los colombianos podrán realizar transferencias de hasta 11,5 millones en solo 20 segundos, desde y hacia cualquier entidad financiera. Se podrá hacer a cualquier hora o día de la semana y se necesitará un código, que se ha llamado llave.

¿Qué son las llaves?

De acuerdo a lo expresado por el Banco de la República, es el identificador que el cliente debe registrar en la entidad de su preferencia y se vincula con su medio de pago (cuenta o depósito electrónico). Se podrá escoger entre cuatro tipos de llaves: número de documento de identidad, número de celular, identificador alfanumérico generado aleatoriamente por la entidad y correo electrónico.

La entidad también aclara que los comercios podrán elegir el código de comercio asignado por la entidad donde tienen su medio de pago.

En resumen, no es más que el dato que cualquier colombiano podrá compartir para recibir el dinero en el medio al cual vinculó su llave.

El ciudadano puede tener varias llaves, dependiendo de la cuenta a la que quiere que le manden el dinero. Puede registrar una por cada cuenta bancaria.

¿Cómo inscribir llaves en Bre – B?

Inscribir las llaves varía dependiendo de cada banco, pero en todos los cales se realiza directamente en la aplicación de la entidad financiera, en el logo ‘Bre – B’.

Primero, ingrese a la aplicación de su entidad financiera, luego, en el ícono de ‘Bre – B’. Después, seleccione ‘Procesos de las llaves y Registro’.

En cada banco, se dan opciones para que seleccione su preferencia. Luego, ‘Crear llave’.

El sistema confirmará el proceso en “Finalizar”.

¿Cómo enviar dinero con Bre – B?

Lo primero a saber es que no se necesita crear una llave para enviar dinero.

Se necesita ingresar a la aplicación de su entidad financiera, seleccionar el logo ‘Bre – B’, luego ‘Pagos y transferencias con llave’. Ingresar la llave asociada a la cuenta de destino, sea de una persona o comercio, digitar el monto a transferir, y después ‘confirmar’.

Le aparecerá parte del nombre de la persona que recibirá la transferencia. Luego seleccione ‘Enviar’.

En unos 20 segundos máximos, ya la otra persona o comercio recibirá la transferencia.

Es importante destacar que en el sistema hay 227 entidades financieras registradas. Puede enviar a cuentas de ahorro, corrientes y depósitos de bajo monto.

También hay que recordar que el usar el sistema es gratuito, pero las transferencias están sujetas a las reglas vigentes del sistema financiero, como el 4 x 1.000.