Nubank, una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, anunció hoy que ha solicitado una licencia bancaria nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

De acuerdo con el banco, esta iniciativa está alineada con la intención de la compañía de explorar futuras oportunidades internacionales, evolucionando su plataforma regional hacia un modelo global. Buscar una licencia bancaria nacional en EE. UU. posiciona a Nubank para desbloquear nuevas posibilidades dentro del sistema financiero estadounidense.

“Hoy, nuestro enfoque principal sigue siendo generar crecimiento en nuestros mercados existentes, donde continuamos viendo oportunidades sustanciales de expansión. Al mismo tiempo, solicitar una licencia nacional en Estados Unidos nos ayuda a servir mejor a nuestros clientes actuales radicados en el país y, en el futuro, a conectar con aquellos que comparten necesidades financieras similares y podrían beneficiarse de nuestros productos y servicios”, dijo David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings.

Agrega que una licencia bancaria nacional de la OCC respaldará la capacidad de Nubank para innovar de manera responsable y escalar de manera eficiente en el mercado estadounidense, ofreciendo eventualmente cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales, lo que refleja la mentalidad de priorizar el cumplimiento de sus operaciones en Brasil, México y Colombia.

En México, su subsidiaria Nu México recibió la autorización para convertirse en banco por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en abril de 2025, y espera su aprobación final para operar.

“El propósito de Nubank sigue siendo impactar positivamente las vidas de las personas al ofrecer los mejores servicios financieros digitales de clase mundial. Si bien hay trabajo por delante, creemos que, al trabajar en estrecha colaboración con los reguladores, pronto estaremos en condiciones de expandir nuestra oferta al mercado estadounidense en general”, agregó Cristina Junqueira, cofundadora, Chief Growth Officer de Nu Holdings y CEO del incipiente negocio de Estados Unidos, que será una subsidiaria de propiedad total de Nu Holdings. Cristina se ha reubicado a tiempo completo en los Estados Unidos como compromiso con este proyecto.

El Consejo de Administración del negocio en Estados Unidos estará compuesto por Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil, quien se desempeñará como presidente del Consejo; Cristina Junqueira; Youssef Lahrech, expresidente y COO de Nu y actual observador del Comité de Auditoría y Riesgos de Nu; Brian Brooks, ex Contralor Interino de la Moneda y actual presidente y CEO de Meridian Capital Group; y Kelley Morrell, ex directora general sénior de Blackstone, ex Chief Strategy Officer de CIT Group, ex ejecutiva del Departamento del Tesoro de EE. UU., y actual fundadora y socia de Highline Capital Management.