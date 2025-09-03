Luego de tener un crecimiento del 2,6 % de las exportaciones de Colombia en el mes de junio, nuevamente los indicadores para el mes posterior estuvieron en rojo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), estas ventas externas en el séptimo mes del año fueron de USD4.429,9 millones y representó una caída del 4,1 % en relación con julio de 2024.

De acuerdo con la entidad, este resultado se debió principalmente a la disminución de un 25,6 % en las ventas externas de combustibles y productos de industrias extractivas (minería).

En el mes de referencia, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas participaron con el 39,1 % del valor total de las exportaciones; así mismo, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 28,2 %, manufacturas con 23,8 %, y otros sectores con 8,9 %.

A su vez, en julio de 2025 se exportaron 13,9 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 0,8 % frente a julio de 2024.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación del 31,7 % en el valor total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá (5,6 %), Brasil (4,8 %), India (4,2 %), Canadá (3,9 %), Países Bajos (3,9 %) y Ecuador con 3,5 %.

Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro país o una zona franca colombiana.

Estas estadísticas se basan en las declaraciones de exportaciones presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país y los reportes de exportaciones de petróleo y derivados, suministrados por las empresas exportadoras de estos productos.

Las exportaciones se consideran registradas cuando la aduana ha realizado el cierre de la declaración de exportación, y para la consolidación de las estadísticas se tiene en cuenta la fecha de la declaración y no la fecha de embarque de la misma, excepto para las exportaciones de petróleo y derivados, las cuales sí se registran por fecha de embarque.