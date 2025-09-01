Persiste el dinamismo en la venta de vehículos en Barranquilla. De acuerdo con el informe del sector automotor de la Andi y Fenalco, la adquisición de este bien en la capital del Atlántico creció un 45,2 % en el mes de agosto.

Esto en materia de cifras, se pasó de vender 524 vehículos en agosto de 2024 a 761 en el mismo mes del año en curso.

Si lo miramos por el año corrido, también hay una tendencia positiva, ya que se pasó de vender 4.025 vehículos entre enero y agosto del año pasado a 5.386 en igual periodo de 2025, con un crecimiento del 33,8 %.

Ahora bien, si se analizan los datos en el departamento del Atlántico, el aumento en la adquisición de vehículos es del 37,4 % solamente en el mes de agosto con un total de 801 carros vendidos. En agosto de 2024 se habían vendido 583 vehículos.

A nivel nacional

En agosto del 2025, el sector automotor alcanzó las 21.285 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 29 % frente al mismo mes del 2024.

A su vez, el registro de vehículos eléctricos crece en un 148 % con 1.647 unidades registradas respecto a agosto del 2024.

En ese orden, el registro de vehículos híbridos crece un 66 % con 6.066 unidades registradas respecto al mismo mes del año pasado.

Los segmentos que presentaron un crecimiento destacado fueron los comerciales de carga con un incremento del 93 %, seguidos por las camionetas y los vehículos tipo SUV con incrementos del 61,6 % y 30 % en comparación con agosto del año anterior.

Las ciudades con mayor crecimiento en ventas de vehículos fueron Manizales con un aumento del 154 %, seguida por Villavicencio con un 68 % y Madrid con un 5 7%. También se destacaron Funza y Montería con crecimientos del 56 % y 53 %, respectivamente.

Si lo miramos por el acumulado entre enero y agosto del 2025, se matricularon 150.163 vehículos nuevos, presentando un crecimiento acumulado del 27,1 % respecto al mismo periodo del 2024.