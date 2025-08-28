Lina Beatriz Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), se refirió a la importancia del sector minero en el país, pero lo que más sorprendió a los asistentes del Congreso Nacional de Minería en Cartagena, fue la disposición a explorar.

“Hay una gran oportunidad para aprovechar su potencial. La exploración no es solo buscar minerales, es planificar y consolidar ese conocimiento que permitirá adecuar el uso de suelos”, resaltó en su discurso.

En ese sentido, agregó que Colombia tiene una gran oportunidad para aprovechar su potencial minero.

“La exploración no es solamente buscar minerales, es planificar, ordenar los territorios y potenciar las estrategias para el desarrollo del país. Consolidar ese conocimiento permitirá adecuar el uso de los suelos, construir y coordinar decisiones mineras desde diferentes sectores, el social, el ambiental, el comercio también, fortaleciendo así las oportunidades para el país”, manifestó Franco.

También señaló que la apropiación de la información por parte de las comunidades y una pedagogía clara son fundamentales para que se entienda mejor los territorios del país y su verdadero valor.

“Colombia puede atraer tecnología e industria para transformar y dar valor agregado a nuestros minerales. Debemos pasar del subsuelo a la reindustrialización, a la transición energética, a la seguridad alimentaria y eso solamente es posible a través de la exploración y del conocimiento técnico de nuestro territorio”, detalló la presidenta de la ANM.