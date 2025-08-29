El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, participó durante un panel en el segundo día del Congreso Nacional de Minería en Cartagena. En ese sentido, afirmó que emitió una directiva para evitar una indebida participación de los servidores públicos en política.

Según el procurador, se trata de un decálogo de advertencias dirigidas a garantizar paz electoral en todo el país.

“En esa directiva se encuentran todas las conductas en las que no se debe incurrir, porque si trae esa prohibición y advertencia, se cae en mala conducta, y eso es sancionable con la máxima sanción que se establece en el Código Disciplinario que es la destitución más inhabilidad”, detalló Eljach.

En ese sentido, Eljach agregó que se realizará un trabajo de pedagogía en esta época de elecciones.

“También se hace un llamado a la ciudadanía, a participar activamente ejerciendo control social sobre las autoridades e instituciones públicas que atenten contra la paz electoral”, dijo Eljach.

Por otra parte, el procurador confirmó que se creó por primera vez una Procuraduría delegada de las elecciones.

“Ayer (jueves) creamos otra delegada para que acompañe a la Registraduría para que todo salga bien”, afirmó Eljach.