Con corte al 31 de julio, la caja del Gobierno nacional continuó ubicándose por debajo de los mínimos históricos, en $7,8 billones ($26,5 billones por debajo del promedio histórico para ese mes). Así lo dio a conocer un informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).

El organismo señaló que este dato contrastó con la senda de recuperación que se observó entre abril y mayo del año en curso.

Shutterstock/Shutterstock Manos sosteniendo dinero en dólares en bandera de Colombia

En ese sentido, recalcaron que el Ministerio de Hacienda compró títulos de tesorería (TES) por $10,5 billones en el mismo mes, lo que podría haber presionado a la baja el saldo de la caja del Depósito del Tesoro Nacional (DTN).

Por otro lado, señalaron que el recaudo bruto acumulado a junio fue de $148,8 billones, lo que significó un 9,8% por encima del recaudo del mismo periodo en 2024.

Esta cifra representa un cumplimiento del 48,7 % de la meta de recaudo bruto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para 2025 ($305 billones).

A su vez, con corte a junio de 2025, el recaudo con papeles y devoluciones en efectivo fue de $13,6 billones, considerablemente superior al de 2024 y al promedio de los últimos cinco años ($7,6 billones).

En cuanto al gasto primario acumulado del GNC (9,7 % del PIB) a junio de este año, este fue superior al registrado en el mismo periodo de 2024 (9,5%), y 1,2 puntos porcentuales (pp) del PIB superior al promedio 2021-2024.

Por su parte, el gasto en intereses al sexto mes del año en curso fue de 31,9 % del recaudo tributario neto (en línea con junio de 2024). El Carf indicó que “hay menos espacio para el gasto social y productivo por el elevado uso de ingresos corrientes para el pago de obligaciones financieras, y de esta manera la dinámica de la deuda se ve afectada”.

