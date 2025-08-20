La junta directiva de Ecopetrol nombró a Mónica de Greiff como nueva presidenta a partir del 20 de agosto, en reemplazo de Guillermo García Realpe, quien renunció por motivos personales.

El ejecutivo continuará como miembro del órgano directivo y liderará el Comité de Compensación, Nominación y Cultura, mientras la vicepresidencia quedó a cargo de Ángela María Robledo.

Precisamente la compañía petrolera formalizó el relevo en la presidencia del órgano rector. La empresa agradeció la labor y compromiso de García Realpe al frente de la directiva, al tiempo que transmitió sus mejores deseos de éxito a las nuevas directivas en el desempeño de sus funciones.

Mónica de Greiff Lindo lleva vinculada al órgano rector desde octubre de 2022, primero como miembro no independiente y, posteriormente, como parte independiente desde octubre de 2023.

Dentro de la junta acumuló experiencia en varios comités, entre ellos Negocios, Compensación, Nominación y Cultura. Su paso por el sector público incluye cargos como ministra de Justicia, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, líder en el Grupo Energía Bogotá y embajadora.

De Greiff Es abogada de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Administrativo.

El nombramiento de de Greiff como presidenta responde tanto a su trayectoria como a la necesidad de preservar la diversidad y experiencia en la dirigencia de la principal compañía petrolera del país.