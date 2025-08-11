El Grupo Nutresa S.A. adquirió recientemente el 100% de las acciones de P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos, empresa colombiana que produce y comercializa helados, además de operar las heladerías bajo la marca Mimos en todo el país.

Cabe recordar que Mimos fue fundada en Medellín, cuenta con más de 200 puntos de venta en el país y posee una planta de producción en la capital antioqueña. Además, tiene capacidad para fabricar más de 5 millones de litros de helado al año.

La compra, valorada en 50.000 millones de pesos, se dio en un año en el que la cadena tiene previsto vender 85.000 millones. Asimismo, su gerente general, Lucas Muñoz, reveló en abril que Mimos procesa entre 1,9 y dos millones de litros anuales.

Con la nueva adquisición, Nutresa, del grupo Gilinkski, buscará competir directamente con McDonald’s en la sección de postres y helados, entregando una oferta más amplia y adaptada al gusto local, ya que ahora está respaldada por el posicionamiento y la gran trayectoria de Mimos en Colombia.

Instagram: @heladosmimos Imagen de referencia/ Helados mimo's.

Cabe recordar que en el negocio de helados, Nutresa ya es líder en el país con las marcas Crem Helado, Bocatto, Polet, Meals, Aloha, y espera serlo también con Mimo’s.

Por su parte, Crem Helado está enfocada principalmente en tiendas de barrio y supermercados, lo que la hace más popular y fácil de adquirir. A nivel global, las grandes empresas son Unilever, en el primer lugar, y Nestlé, en el segundo.

En cuanto al mercado internacional, Nutresa opera Helados Bon en República Dominicana, con cerca de 380 puntos de venta, y Pops en Costa Rica, también líder en su segmento.