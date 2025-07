Julián Flórez, director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, y presidente del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO-Gas), presentó la realidad actual del gas en Colombia y advirtió que el déficit es estructural.

En la apertura del Foro de Gas 2025 que organiza la Bolsa Mercantil de Colombia en Bogotá, el funcionario señaló que el gobierno trabaja en propuestas para aumentar la oferta y dar señales claras al mercado.

“Estábamos todos notificados desde hace una década de las dificultades que el país tenía iba a tener en temas de producción. ¿Por qué llegamos a donde llegamos el tema de gas? ¿Cuáles decisiones se tomaron o cuáles decisiones no se tomaron? La Agencia Nacional de Hidrocarburos nos da una cifra, una realidad, 800 millones de pies cúbicos día de producción de gas nacional. 10 años menciona con el dato más bajo histórico. Lo que el gobierno observa es la realidad de la predicción. Y esta predicción podría uno resumir que estábamos advertidos”, señaló Flórez en su intervención.

En ese sentido, agregó que la oferta y la demanda se cruzarían en el año 2024.

“No necesitábamos la bola de cristal para esperar el resultado recientemente mencionado por la ANH del gas fiscalizado. ¿Qué pasó con las decisiones políticas de gobiernos para que este momento tuviera una mejor expectativa y panorama? Esta es una pregunta que podríamos hacerle a los gobiernos de Juan Manuel Santos o de Iván Duque, o quizás a los presidentes de Ecopetrol como Felipe Bayón o a Juan Carlos Echeverry”, destacó el funcionario.

A su vez, Flórez aseguró que el país está viendo esa declinación de esa disponibilidad de gas natural.

“Es una realidad y queremos poner el retrovisor para mostrar las consecuencias. Las decisiones políticas y técnicas que se han tomado no son de este gobierno. No se firmó un solo contrato de exploración del año 2015 al 2020 (mencionando a los gobiernos de Santos y Duque). Los números están. Pero no es cierto que el gobierno del señor presidente Gustavo Petro sea el responsable de esta situación. Lo que sí es una decisión política es que estamos invirtiendo los dineros en energías limpias”.

Y agregó: “¿Cómo nosotros vamos a proponer políticas que complementen la posibilidad de contar con el combustible de transición? Estamos trabajando en ello. Una noticia importante es que la reserva de gas, al menos la tendencia decreciente, tuvo un punto de inflexión y de estabilización en cuanto a las reservas. 7 años de reservas. Estamos trabajando en valorar las capacidades de regasificación”.