El paro de los arroceros que hoy completa seis días y sin soluciones a la vista ha tenido fuertes repercusiones en otros sectores de la economía del país, entre ellos en el transporte de carga.

El impacto de las protestas y bloqueos que mantienen los productores del cereal se siente en 18 departamentos del país, entre ellos Sucre, Bolívar, La Guajira y Cesar, en la región Caribe.

En las últimas horas, los arroceros del norte del Cesar y sur de La Guajira se movilizaron por Valledupar para darle inicio al cierre hacia Bosconia de manera intermitente.

Esto denota que durante el fin de semana, tal y como lo han anunciado, los arroceros van a arreciar su parálisis si no hay acuerdos con el Gobierno nacional, al que le han solicitado una nueva mesa de trabajo, pero con la titular del Ministerio de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino Villegas, que ha dicho estar en total disposición al diálogo, pero no se hace presente en las reuniones, sino que delega, además pide que sean despejadas las vías para poder instaurar diálogos directos, lo que no es de buen recibo para el sector que dice no creerles, perdieron la confianza.

Cortesía

Pero mientras los arroceros y el Gobierno nacional buscan salida a la crisis por no haber una estabilidad en los precios, y otros problemas más, entre esos el permitir el ingreso del cereal desde otros países, hay temor porque esto se extienda y genere desabastecimientos.

Sin embargo, desde la Gran Central de Abastos del Caribe S. A. (Granabastos) reportan que ayer viernes 18 de julio de 2025 hubo un ingreso total de 966 toneladas de alimentos y productos agroalimentarios, movilizados en 102 vehículos, entre tractomulas, dobletroques, camiones sencillos y turbos.

De acuerdo con la central, las cifras reflejan total normalidad, sin afectaciones en el flujo. A su vez, manifestaron que el comportamiento del mercado estuvo marcado por una alta afluencia de compradores, especialmente tenderos y amas de casa, debido a la cercanía del fin de semana.

Por su parte, expresaron que la dinámica habitual motivó un incremento en la entrada de productos a las bodegas, asegurando así el abastecimiento oportuno para los consumidores finales.

Entre los productos con mayor ingreso destacan la papa: 235 toneladas (provenientes de Boyacá, Cundinamarca y Pasto).

Arroz: 170 toneladas (provenientes de La Guajira, Cesar, Santander, Córdoba, Sucre y Magangué - Bolívar), y por el lado del plátano son 55 toneladas.

Cortesía

En relación con el paro arrocero que se mantiene activo en distintas regiones del país, Granabastos aclara que hasta el momento no se ha evidenciado afectación alguna en el abastecimiento del arroz en la región Caribe, gracias al flujo constante desde zonas no impactadas por los bloqueos. Esto ha permitido que los precios del producto se mantengan estables.

En ese sentido, los precios del arroz reportados en la jornada fueron los siguientes:el arroz corriente en su presentación de bulto de 45 kilogramos está en $135.000; el arroz de primera, en presentación de bulto de 45 kilogramos se vende en $143.000.

Por su parte, el arroz de segunda se puede conseguir en un valor de $143.000 el bulto de 45 kilogramos, mientras que el arroz de primera (bulto 50 kilogramos) está en $155.000. A su vez, el arroz excelso (paca de 25 x 500 g), se sitúa en $49.100.

“Seguimos monitoreando de forma constante el comportamiento del mercado, y gracias al trabajo articulado con nuestros comerciantes y productores hemos logrado mantener la estabilidad en el abastecimiento. En medio de la coyuntura nacional, reafirmamos nuestro compromiso con la región Caribe”, sostuvo Ester Fabiola Elías Castro, gerente de Granabastos.