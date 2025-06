En diálogo con EL HERALDO, la presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez, explicó la importancia de la inclusión financiera para el logro de metas y sueños de los colombianos, pero se requiere un trabajo de mucha educación para que más personas que cuentan con negocios o emprendimientos puedan acceder a las ofertas de créditos del sector financiero.

Además, la ejecutiva habló sobre la importancia que tiene Barranquilla, Atlántico y la región Caribe para la entidad que preside, y detalló la estrategia del banco que se enfoca en lo que ellos llaman la “economía plateada”, una visión que tiene en cuenta diversos estudios que dan cuenta de una población longeva en aumento, lo que quiere decir que habrá mucho más adultos en la segunda etapa de la vida que niños.

¿Cuál cree que sean los retos de Colombia en materia de inclusión financiera?

Es un punto crítico. De hecho, hay una frase muy célebre en la inclusión y es “equidad o acceso”, y es que puede pasar que lo inviten a uno a una fiesta, y la inclusión es que lo saquen a uno a bailar. Ahora bien, hemos dado un paso clave en ese sentido y es la bancarización, pero ahora hay un siguiente paso muy importante dentro de esa bancarización, y es que realmente hagan transacciones dentro del sistema.

¿Por qué? Porque en la medida que la persona realice sus transacciones y haga el pago de sus servicios públicos, las entidades financieras podrán tener los datos, porque hoy en día es más fácil poderle dar un préstamo a una persona que tiene un salario, porque ya se sabe cuánto gana, pero si por ejemplo la persona es dueña de una peluquería, o un dueño de un negocio de comidas, si no dejan el registro de las transacciones, no es fácil saber cuáles son los ingresos para poder determinar cuál viene siendo la capacidad de crédito, entonces lo que yo haría es invitar mucho a la gente para que aproveche el sistema financiero para transar y dejar registro, porque ese mismo registro es el que le va a dar acceso al crédito.

¿Cuál ha sido la importancia y la presencia que ha tenido el banco en la región Caribe y también Barranquilla y el Atlántico?

En la costa Caribe ha tenido una presencia muy importante, y de hecho un pedazo muy importante de nuestro negocio está en el Atlántico, Magdalena, Bolívar y Cesar, porque siempre hemos sido un banco fuerte en este territorio.

Incluso, cuando a veces se habla del debate de la centralización, el banco tuvo por mucho tiempo un presidente del Caribe, que era prácticamente independiente. Entonces, somos una entidad en la que le apostamos mucho al Caribe. Creemos mucho en las empresas y en la pujanza.

Vemos que hay unos gobernantes que se encuentran invirtiendo en infraestructura, que están invirtiendo en educación, en bilingüismo, y que toda esa dinámica empresarial genera un buen momento.

¿En qué consiste la estrategia relacionada con lo que se conoce como la economía plateada?

La apuesta del banco llega en un momento en el que las cifras demuestran que Colombia está envejeciendo de manera acelerada. Hoy, más de 14 millones de personas en el país superan los 50 años. Este grupo etario representa una potencia económica en expansión: son más activos, más longevos y con mayor conciencia sobre su salud financiera.

Según el Dane, para 2045 habrá más de 21 millones de colombianos mayores de 50 años y 13 millones superarán los 60. A solo cinco años para llegar al 2030, el país tendrá tantos adultos mayores como menores de 15 años. Este cambio no es solamente demográfico, supone una redefinición del consumo, la salud, el empleo y, en este caso, de las finanzas de las personas.

Ante la creciente tendencia de longevidad y los múltiples retos que enfrenta la población mayor en Colombia, es crucial entender el ciclo de vida en términos económicos, pues lejos de ser una carga pasiva, las personas mayores en Colombia desempeñan un rol económico activo, tanto en consumo como en producción, aunque con características particulares. Analizar sus patrones de consumo, ahorro, emprendimiento y participación laboral es clave para entender la economía plateada nacional.

Además, cerca de 940 mil micronegocios son liderados por adultos mayores. Los recursos utilizados para la creación de estos micronegocios provienen en su mayoría de ahorros personales, con un 68 %, mientras que solo un 9 % acceden a préstamos bancarios y el resto dependen de préstamos familiares u otras fuentes.

La baja cobertura pensional y la necesidad de continuar trabajando en edades avanzadas resaltan la importancia de políticas públicas que aborden estas áreas críticas. En particular, se requiere un mayor esfuerzo en inclusión financiera, ya que el acceso al crédito bancario sigue siendo limitado para este segmento, con apenas un 9 % de propietarios de micronegocios financiando su emprendimiento mediante préstamos bancarios.

Teniendo esto en cuenta, el Banco redefinió su portafolio para atender a esta población.

La ‘Cuenta Plateada’ ofrecerá una rentabilidad del 9 % de tasa real anual, sin requisitos adicionales, las cuentas de nómina y pensión estarán exentas de cobros por administración, transferencias y retiros.

En tarjetas de crédito, se estableció una tasa preferencial del 1,3 % mensual para adquisición de cartera, vigente hasta el 30 de junio. Las personas que trasladen su cuenta de nómina o pensión al banco no pagarán tarifa de administración.

¿Cómo ve el panorama empresarial y la situación del país?

Hay una realidad, y es que ya no se le puede cobrar más impuestos a las empresas, porque la gente está diciendo “yo me quiero ir”. La gente se fue a montar su empresa en Centroamérica, ya que aquí son demasiado altos los impuestos que están pagando, y no vale la pena ya porque la gente trabaja es para pagar impuestos, entonces, como es difícil arreglar el tema de ingresos, hay un tema clave y es la eficiencia del gasto. Hoy en día hemos sustituido mucho gasto de inversión por gasto de funcionamiento. Esa es la realidad empresarial.