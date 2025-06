¿Es legal andar con una maleta llena de billetes por las calles de Colombia? La escena, que podría parecer propia de una película, no infringe ninguna norma penal si el origen del dinero es lícito. Sin embargo, portar altas sumas en efectivo sí puede levantar sospechas y poner en marcha protocolos de verificación por parte de las autoridades en el país.

En el país no existe una ley que fije un límite a la cantidad de dinero que una persona puede transportar dentro del territorio nacional. Así lo explica el abogado y divulgador Jonathan Peláez: “Yo puedo viajar de Barranquilla a Cartagena con 300 millones de pesos en efectivo y si la Policía Nacional me detiene, no puede capturarme”, afirmó en un video publicado en redes sociales.

Lo que sí puede ocurrir, aclara Peláez, es que los uniformados elaboren un informe del caso y lo remitan a la Fiscalía General de la Nación, que determinará si es necesario abrir una investigación. Si hay indicios de que el dinero proviene de actividades delictivas, como narcotráfico o lavado de activos, la autoridad está facultada para decomisarlo de manera inmediata.

En contextos internacionales, el manejo del efectivo es aún más regulado. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) exige declarar toda suma igual o superior a 10.000 dólares, o su equivalente en otras monedas, al momento de ingresar o salir del país.

Este trámite se realiza a través del formulario 530, donde se debe registrar si se porta “cualquier clase de divisas o moneda legal colombiana en efectivo o títulos representativos por un monto total superior a US$10.000”.

No cumplir con este requisito puede acarrear sanciones económicas y el decomiso del dinero, según establece la normativa aduanera.

La obligación de declarar aplica por igual a ciudadanos colombianos y extranjeros, y rige en aeropuertos, pasos fronterizos y puertos marítimos. Se trata de una medida clave para prevenir delitos financieros y garantizar el control sobre el movimiento transfronterizo de capitales.

En definitiva, portar efectivo no es ilegal en Colombia, pero hacerlo sin poder justificar su procedencia puede generar más de un dolor de cabeza.