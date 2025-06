Con el visto bueno del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), el Gobierno hará uso de la cláusula de escape de la regla fiscal por tres años. Esta decisión no fue bien recibida por Fenalco y advirtió que tendrá repercusiones muy negativas para el país.

Lea aquí: Duros cuestionamientos al Gobierno por suspender la regla fiscal: “Se abre la compuerta al endeudamiento sin freno”

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señaló que en la práctica la suspensión de la regla fiscal se traducirá en “un aumento desmedido” del gasto público y en un mayor desequilibrio de las ya deterioradas finanzas del Estado.

“Sin el freno de mano que representa la regla fiscal para evitar el exceso del gasto público, el Gobierno tiene vía libre para gastar, y así aceitar la maquinaria, de cara a las elecciones del 2026”, afirmó el dirigente gremial.

De acuerdo con cabal, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) se abstuvo de avalar esta decisión, lo que aumenta aún más la preocupación. Las nuevas estimaciones de gasto público partirán de la base de que esta suspensión podría extenderse hasta por tres años, incluyendo el 2025.

Lea también: El Confis, por medio de una “cláusula de escape”, suspendió la regla fiscal por tres años

“El expediente de la cláusula de escape no tiene justificación en este caso. No existen hoy las circunstancias excepcionales que podrían ameritar esta excepción, como sí ocurrió durante la pandemia en 2020 y 2021. La verdadera causa del actual descuadre fiscal es el mal manejo de las finanzas públicas por parte del actual Gobierno. Ya no es válido seguir culpando al pasado: basta de mirar el espejo retrovisor”, enfatizó Cabal.

Y agregó: “Como lo han advertido hoy varios analistas, este camino aumentará el endeudamiento, que ya supera el 60% del PIB, y dejará una bomba fiscal al próximo Gobierno”, explicó el líder gremial.

Adicionalmente, Cabal advirtió que esta decisión elevará el costo del servicio de la deuda, reducirá el margen del Banco de la República para bajar las tasas de interés y desincentivará la inversión privada, incluyendo proyectos colosales de infraestructura vitales para el desarrollo del país.