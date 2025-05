Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), se refirió a las conversaciones que se han tenido con el objetivo de poder realizar una reforma laboral que se considere ideal, tanto para los empleadores como para los trabajadores, y que tenga un objetivo claro: reducir la tasa de informalidad laboral e incentivar la creación de empleo.

En diálogo con EL HERALDO, el dirigente gremial afirmó que ahora se tiene una oportunidad de lograr una concertación que no se ha logrado hasta ahora.

“Durante más de dos años hemos estado insistiendo en que haya ejercicios de concertación, ya que las conversaciones que hemos tenido han sido muy parcializadas, en donde el Gobierno dice lo que quiere, y nos ha costado mucho trabajo precisamente por la falta de concertación. Dicho eso, es una buena oportunidad que nos está dando la historia, en el sentido que está generando un espacio para que podamos hacer la concertación”, precisó al inicio de la conversación el presidente de la Andi.

Dispuestos a negociar

En ese sentido, agregó que ha propuesto que la discusión se concentre en algunos de los aspectos más importantes.

“Nosotros estaríamos dispuestos, sin duda alguna, a apoyar la idea de que podamos trabajar en los términos que la reforma incluye como los temas de dominicales y los festivos con el pago del 100 %, los recargos nocturnos desde las 7 de la noche, y también pidiendo algunos tratamientos especiales sobre sectores que son especialmente vulnerables”, afirmó.

Bruce Mac Master confirmó de paso que le han pedido al Congreso de la República que tenga en cuenta y que genere un régimen especial para las pymes, mipymes, las compañías del sector turismo, gastronómico y vigilancia, con el objetivo de que, con gran sensibilidad, se realice un régimen que permita generar unas excepciones alrededor de estos sectores.

“Es verdad que el principal problema de Colombia a nivel laboral es la informalidad, ya que eso habla que hay falta de equidad. Un trabajador en condición de informalidad tiene muchos menos derechos que los otros trabajadores, y eso es gran parte de la fuente de inequidad que hay en Colombia”, detalló Mac Master.

Una agenda “muy apretada”

El dirigente gremial confesó que la agenda para sacar adelante este proyecto de ley está “muy apretada”, y señaló que se tiene que buscar que en las próximas dos semanas se pueda producir la respectiva aprobación en la Comisión Cuarta del Senado.

“Probablemente no vamos a alcanzar a meter y a producir los debates y las reflexiones necesarias para lograr adoptar normas que reduzcan la informalidad, pero por lo menos si debemos asegurarnos de no crear normas que agraven la informalidad. Si ustedes ven los datos sobre ingresos totales de un trabajador que está en la informalidad en promedio recibe un poco más de $900 mil en total, con todas las prestaciones y con todos sus ingresos”, manifestó Mac Master.

Los casos omitidos

El presidente de la Andi explicó que la reforma laboral debe ser tratada de forma muy inteligente, ya que hace caso omiso a la informalidad.

“La reforma no genera ninguna solución para ello, cuando se lo dijimos al Gobierno en su momento, nos dijeron que la reforma laboral no es para eso, que es para otras cosas, y uno puede aspirar a modificar la reglamentación laboral, y olvidarse de esa realidad. Es que hay cerca de 14 millones de colombianos que no tienen ningún contrato de trabajo, que no tienen cesantías, que no tienen pensión, que no tienen permisos dominicales, que no tienen un descanso semanal, y pues, estamos ignorando esas realidades, y lo único que estamos haciendo es profundizando en esa inequidad de la que tanto nos hemos quejado”, precisó el vocero de los empresarios a este medio.

Otro punto clave que mencionó Bruce Mac Master fue la generación de empleo, otro punto, al igual que varios voceros empresariales, no se toma en cuenta en la reforma laboral que ha querido sacar adelante el Gobierno nacional.

“Aquí es donde precisamente estamos proponiendo un régimen especial con algunas compañías que tienen una alta vulnerabilidad que son sobre todo las pymes y las mipymes, entonces, por lo menos tenemos que buscar la forma de hacerlo en ese camino. Yo diría que es momento de pasar la página. El país lo está pidiendo así y yo creo que tenemos que sentarnos todos pensando en el país, pensando en Colombia, tratando y buscando la mejor solución para la población”, puntualizó.