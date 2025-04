Durante el consejo de ministros celebrado este lunes 31 de marzo, el presidente Gustavo Petro reafirmó su desacuerdo con la reciente decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de mantener las tasas de interés inalteradas.

Petro, que ya había expresado su preocupación a través de su cuenta de X, volvió a señalar que esta medida no solo afecta la estabilidad económica del país, sino que también dificulta el crecimiento económico, la creación de empleo y el progreso de la sociedad. El presidente manifestó que, en lugar de frenar la inflación, esta política podría estar desfinanciando al gobierno al aumentar el endeudamiento interno.

“Acaso mantener arriba la tasa de interés real de la economía no busca, en vez de frenar la inflación, desfinanciar el gobierno colombiano, a través de hacer crecer el endeudamiento interno por su tasa de interés”, afirmó Petro en su publicación.

Además, el jefe de Estado señaló al uribismo de tratar de “detener el éxito” de la política económica del Gobierno “a como dé lugar”, usando “su mayoría” en la Junta Directiva del Banco de la República.

“Hasta la hija de la asesora de la posible campaña electoral presidencial de la extrema derecha busca detener este gobierno, sin ningún argumento técnico, usando su puesto en la junta directiva del Banco de la República”, dijo Petro en referencia a Bibiana Taboada, hija de Alicia Arango, quien fue anunciada como estratega política de la campaña presidencial de Vicky Dávila.

Frente a esto, diferentes expertos han criticado la posición del mandatario. El ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas sostuvo que es justamente el presidente el que tiene romper el círculo vicioso de alto déficit fiscal y altas tasas de interés.

“Hay un riesgo de devaluación y, por ende, de inflación inminente. Comprométase a bajar el déficit fiscal y verá que las cosas mejoran. Pero no lo va a hacer, usted piensa que ir su partido puede ganar las elecciones impulsado por una ola de gasto público. Esa ola no le va a dar los réditos electorales que usted espera. Lo que va a generar es un tsunami que se lleva a Colombia por delante”, expresó Cárdenas.

El ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo afirmó que como lección importante, el mandatario debe pensar varias veces lo que uno quiere decir antes de escribirlo.

“Presidente, el Banco de la República le está ayudando a usted y al país a contener y reducir la inflación. Nunca una junta iría en contra vía de un país. Hacen parte del Estado y una misión constitucional es siempre articularse a la política macro. La inflación está aumentando por razones de demanda y oferta y el riesgo es que si la inflación vuelve a crecer (como pasa en los últimos dos meses) ello es preocupante. No hay peor impuesto a los pobres que la inflación. Por eso la decisión es acertada y prudente”, detalló Restrepo.

Recordó que la junta no deja de reconocer mejores cifras de coyuntura en empleo y PIB, incluso elevó el crecimiento proyectado, pero tiene una misión constitucional obligante “preservar el poder adquisitivo de la moneda”. “Justo porque reconoce esas mejores cifras en empleo y PIB, encuentra que es momento de detener la disminución de tasas y esperar con prudencia las expectativas de precios”.

Enfatizó Restrepo que “la junta del Banco no responde a criterios políticos. No representa ni el uribismo ni al petrismo. Es una instancia técnica e independiente y merece respeto en cada uno de sus miembros. Presidente no es difícil respetar su autonomía y la institucionalidad que representan, y ese camino construye una mejor democracia”.

Acto seguido, José Manuel Restrepo precisó que las finanzas no van bien. “No van bien por bajo recaudo y exceso de gastos de funcionamiento. Las calificadoras e inversionistas internacionales no nos están creyendo. Es urgente corregir el rumbo y recortar gasto y burocracia. Usted sabe que no se cumplió regla fiscal en 2024 en estricto sentido técnico y si no se recortan $40 billones pasará lo mismo en 2025. Con estas finanzas usted no le da margen al banco para bajar rápidamente las tasas”.

Y agregó: “Habla bien de un verdadero líder hablar bien de su equipo de trabajo anterior o actual y ser agradecido. Esos que trabajaron o trabajan con usted y le contra argumentan, lo hacen con criterio y sensatez y en ánimo de apoyarlo. Ninguno es Milei. Lejos de serlo”.

A su vez, el también ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo recalcó que “es verdaderamente delirante por parte del presidente Petro decir que el Banco de la República toma sus decisiones por razones exclusivamente políticas”.

“Quizás este es un reflejo equivocado de lo que él si hace. La inflación está controlada, afortunadamente, gracias al Banco de la República no del gobierno. Una de las maneras de respetar la independencia del Emisor es respetar la verdad de los hechos”, dijo el ex ministro.

Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló que el riesgo fiscal se ha acentuado, y la creciente influencia de la política fiscal limita la capacidad de maniobra del Banco.

“Esto significa que el Emisor no puede reducir sus tasas con rapidez debido a los eventuales efectos negativos de un alto déficit fiscal sobre las expectativas de inflación”, detalló.