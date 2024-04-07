En los últimos días el ‘fantasma’ de un apagón ronda en Colombia. El descenso del nivel de los embalses a causa del fenómeno de El Niño y el aumento de la demanda energética ha llevado a que desde los gremios del sector se haga un llamado al Gobierno nacional a tomar medidas oportunas para superar la actual situación.

La primera alerta la realizó días atrás XM, operador del Sistema Interconectado Nacional –SIN–. Pidió tomar medidas para evitar un apagón en el país. En total fueron 13 acciones que se le entregaron al Gobierno nacional para contrarrestar un posible racionamiento.

Una de las recomendaciones es iniciar campañas de ahorro, tanto de agua como de energía. Sugiere, además, reducir las exportaciones de energía a Ecuador mientras se supera la situación del fenómeno de El Niño. Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía anunció que seguirá vendiéndole energía al vecino país, pero tomará algunas medidas.

En su momento, el Gobierno nacional entregó una serie de instrucciones para reforzar las medidas de ahorro de agua y energía eléctrica por parte de todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva.

Sin embargo, estas medidas son insuficientes ante ‘El Niño’ que, de acuerdo con el Ideam, sigue presente y con una probabilidad del 82 % de que haga una transición a una fase neutra entre los meses de abril, mayo y junio. Mientras se supera esta fase, los gremios reiteran el llamado a usar eficientemente el agua y la energía eléctrica.

Afectación en la Costa Caribe

El fenómeno de El Niño es un tema de gran preocupación en todos los sectores del país; sin embargo, para los habitantes del Caribe colombiano la incertidumbre es aún mayor, teniendo en cuenta los altos costos de las tarifas de energía, que podrían incrementarse por esta coyuntura.

Las altas temperaturas en la región demandan un mayor gasto de energía por el uso de abanicos y aires acondicionados. Expertos coinciden en que por el clima propio de esta región, los electrodomésticos, como las neveras y congeladores, consumen más luz.

Sumado a esto, la disminución en los niveles de los embalses implica un aumento en el precio de la energía en bolsa que compran las comercializadoras, como el caso de Air-e y Afinia.

Para Norman Alarcón, Coordinador Liga Nacional de Usuarios Costa Caribe, si los niveles de los embalses siguen bajando podría venir un aumento del precio del kilovatio hora en bolsa, que se negocia a diario. 'Siempre que aumenta el precio en bolsa, lo pagamos los usuarios por el diseño tarifario vigente'.

El líder de los usuarios explicó que el mecanismo que se aplica actualmente es que los distintos generadores ofertan el kilovatio hora, por lo general las hidroeléctricas ofertan a precios más bajos y las termoeléctricas a precios más altos, porque les cuesta más generar energía que las primeras, al final del día, el mercado adopta la oferta más alta. 'Hemos propuesto que se tengan en cuenta todas las ofertas y no solo la más costosa', indicó.

Frente a la posibilidad de una reforma a la Ley de Servicios Públicos, Alarcón sostuvo que en vez de pensar en esto, porque es algo incierto, se debe aplicar el artículo 126 de esta misma Ley que permite modificar las normas tarifarias para beneficiar a los usuarios.

¿Qué se paga en la facturación?

Hay que recordar que el tema tarifario en la Costa es muy complejo. En la facturación no solo se cobra el consumo, también se incluyen otros componentes como el cobro del alumbrado público y la tasa de Seguridad y Convivencia. Este monto representa un 30 % de la factura.

Los operadores de energía, como Afinia y Air-e, se encargan de la distribución y comercialización del servicio y el costo corresponde al 48 % del cobro.

Otros factores que impactan la facturación es la opción tarifaria, que fue implementada durante la pandemia por una deuda acumulada de cerca de cinco billones de pesos en todo el país. El objetivo era que los comercializadores redujeran los costos del servicio para mitigar el ‘golpe’ al bolsillo de los usuarios en ese periodo crítico de la economía, con el compromiso de que los usuarios pagaran la deuda más adelante, cuando se superara la situación.

César Uparela, directivo de Acopi, explica que la opción tarifaria es igual para todo el país; sin embargo, en el caso de la Costa se tiene una adicional que se comenzó a aplicar en el 2021 y va hasta el año 2025, donde se incluyen las pérdidas técnicas y no técnicas. 'Nosotros aquí estamos pagando dos opciones tarifarias: la opción tarifaria nacional más la opción tarifaria especial'.

La opción tarifaria nacional rigió entre 2018 y 2023; pero ya están preparando la nueva que va del 2023 hasta el 2028, porque son cada cinco años, explicó.

Con relación a las pérdidas técnicas y no técnicas, Uparela dijo que estas terminan incidiendo en el costo del kilovatio, haciendo que sea el más caro del país. 'Nuestra tarifa es un 30 % más alta que en el resto del país, porque estamos pagando dos opciones tarifarias, hablando solamente de energía'.

El directivo explicó que las pérdidas técnicas son las propias del sistema y las pérdidas no técnicas o negras son aquellas conexiones ilegales que se ven en algunos postes, pero también los fraudes que hacen algunos usuarios de los estratos cuatro, cinco, seis e industrial. Esto no se justifica, pero la razón es que no tienen capacidad de pago y recurren a estas prácticas'.

Finalmente, estas pérdidas las terminan asumiendo los que sí pagan sus facturas. 'O sea, los honrados tienen que pagar por los rateros. Eso no se ve en ninguna parte del mundo', expresó.

La fórmula tarifaria le permite a las comercializadoras cobrar al usuario, vía recibo, las pérdidas que se genere por el robo de luz.

Al respecto, Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, dijo que la opción tarifaria fue regulada por la Comisión Reguladora de Energía y Gas, Creg. 'No es posible derogar la norma, como lo planteó alegremente el Superintendente de Servicios públicos. La única solución sería que la Nación las asuma, en beneficio de los usuarios todos, ya que estamos pagando justos por pecadores'.

La Creg ya tiene quorum

El presidente Gustavo Petro nombró en los últimos días a los expertos comisionados, Juan Camilo Vallejo, Orlando Velandia y Antonio Jiménez

Con la designación de estos expertos comisionados se completa el número que se requiere para que haya quorum.

La decisión fue bien recibida por parte de los expertos en energía. Uparela celebró la decisión tomada por el presidente; sin embargo, asegura que mientras no estén en propiedad en sus cargos no es mucho lo que se pueda hacer. 'Celebro que el presidente haya tomado la decisión de llenar estas vacantes, al menos en parte, pero no creo que con esos nombramientos vayamos a tener una solución inmediata para bajar las tarifas en la costa caribe colombiana'.

La necesidad, aseguró, es bajar el valor del kilovatio hora, 'para el mes entrante estará en el orden de los $1200, y vamos a llegar a $1300 porque ‘El Niño’ se va a prolongar'.

Por su parte, Acosta recibió bien la noticia, pero criticó que el Gobierno insista en seguir nombrando en calidad de encargados a los expertos comisionados.

Con respecto a una posible reforma de la Ley de Servicios Públicos, señaló que tal como esta se puede detener la escalada alcista de las tarifas de energía, 'es un espejismo que quieren utilizar de señuelo para ver si los parlamentarios muerden el anzuelo y se allanan a aprobar su proyecto de reforma, a través del cual pretenden darle todo el poder regulatorio a la Presidencia de la República'.

Poner un techo a la bolsa es inoportuna: Andeg

Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), aseguró que la propuesta de adoptar techos para el precio de bolsa es una medida 'inoportuna, inoperante e ineficaz'.

En su concepto, eso podría modificar la estructura de formación de precios, afectando el modelo de prestación del servicio eléctrico.

'Uno de los principales impactos que hemos identificado es que se crea incertidumbre e inestabilidad sobre las señales de inversión para la generación en Colombia', sostuvo.

Además indicó que si bien se busca beneficiar al usuario final, con la medida que se está tomando el efecto será contrario.

'Los comercializadores que si han hecho la tarea de forma adecuada y tienen contratos con precios estables para atender cerca del 80 % de la demanda en el marco del fenómeno de El Niño, terminarán pagando mucho más en sus facturas con lo que plantea la propuesta, pues implica aumentar las restricciones en aproximadamente $350 por kilovatio/hora, lo que representa más del 30 % de la tarifa final', recalcó.

Andeg también puso de presente que las térmicas son las que dan soporte a la demanda en los momentos de escasez de agua y aseguran la estabilidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN) para viabilizar la transición energética justa, segura y gradual.

A pocos días de llegar al punto crítico se podría usar más la energía térmica, y pasar de generar entre 85 y 90 gigas.