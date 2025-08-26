A maquillar se dijo. Después de mostrar una fea cara ante Millonarios y recibir tres golpes que dejaron herido y magullado el orgullo de su hinchada, Junior tiene la obligación de arreglar su imagen y resarcirse ante su afición en el duelo ante el Atlético FC, equipo de Cali de la segunda división, en la serie de octavos de final de la Copa Colombia, este martes, a partir de las 6:30 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El inesperado 3-0 en Bogotá frente al colero del campeonato, que acabó el invicto, pero no el liderato del cuadro rojiblanco en la Liga II, dejó una gran preocupación en el juniorismo, aparte de la derrota en sí, por el flojo rendimiento individual y colectivo de la escuadra conducida por Alfredo Arias.

Si bien hubo un buen comienzo, con mucha posesión del balón, presión tras pérdida, e intenciones de imponer las condiciones y buscar el arco rival, no se logró profundizar ni generar opciones claras de gol en todo el partido.

Esa esterilidad en ataque y la permisividad defensiva ante los escasos, pero efectivos contragolpes del conjunto local, que venía con todas las adversidades y tensiones encima, causó decepción y algo de estrés rojiblanco porque hay situaciones en ese sentido que se vienen presentando desde la serie copera ante Atlético Huila, otro adversario de la Primera B, al que solo se pudo superar en definición por tiros desde el punto penal.

Frente a los ‘Opitas’ (en ambos juegos), Envigado, Bucaramanga y Millonarios, Junior careció de creatividad, desequilibrio y penetración. Su ofensiva anduvo imprecisa e impotente ante los planteamientos del rival.

A diferencia de los primeros partidos, donde el equipo venció y convenció, desde los duelos con Huila ha padecido unas lagunas futbolísticas que no le brindan continuidad en su juego, más allá de que se mantuvo sin perder.

Retomar el camino del triunfo y progresar en su idea es el desafío de Junior. Arias utilizará equipo alterno para encarar un oponente que ocupa el decimotercer lugar en un torneo de ascenso con 16 equipos.

Atlético FC, repleto de jugadores jóvenes del Valle del Cauca, tiene un triunfo, dos empates y cuatro derrotas en siete partidos en este segundo semestre. Apenas suma cinco puntos, los mismos que el penúltimo, Bogotá FC, y solo dos más que el colero, Leones.

Pero los jugadores de Junior ya deben tener claro que no hay que confiarse de un colero. Y si no lo han notado... ¡pellízquense! ¡No han ganado nada!

CONCENTRADOS DE JUNIOR

Arqueros: Jefersson Martínez y Jaime Acosta.

Defensas: Edwin Herrera, Jhon Navia, Yéferson Moreno, Javier Báez, José Cuenú y Carlos Olmos (sub-20).

Volantes y extremos: Didier Moreno, Fabian Ángel, Carlos Esparragoza, Jesús Rivas, Jhon Salazar, Brayan Castrillon, José Enamorado y Joel Canchimbo (sub-20).

Delanteros: Guillermo Paiva, Steven Rodríguez, Stiwart Acuña y Teófilo Gutiérrez.