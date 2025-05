Se acababa de enterar de la mala noticia. Camilo Abelardo Aguilar todavía se encontraba desconcertado e incrédulo cuando contestó la llamada de EL HERALDO. “Juan Ramón estaba bien, no lo puedo creer”, expresó al periodista.

Con la voz entrecortada, notablemente golpeado anímicamente, Aguilar se refirió a quien fue su amigo y compañero de grandes gestas como la conquista de tres títulos de Copa Libertadores (1968, 1969 y 1970) y una Copa Intercontinental (derrotando al Manchester United, 1968) con Estudiantes de la Plata y la consecución de la primera estrella de Junior en 1977.

Cortesía Juan Ramón Verón y Camilo Abelardo Aguilar, glorias de Estudiantes de La Plata y Junior de Barranquilla.

“Yo había hablado con la señora y me dijo que estaba luchando, que estaba saliendo, que estaba bien. Con él directamente no pude hablar porque estamos en ciudades distintas”, contó Aguilar, que está residenciado en Presidente Derqui, ciudad situada en el partido del Pilar, provincia de Buenos Aires, mientras ´la Bruja estaba radicado en La Plata.

“Son las cosas que uno no quisiera escuchar nunca, ni enterarse. Pero la vida es esta. Y tenemos que aceptar las cosas que Dios nos manda”, agregó.

El ex futbolista argentino, autor de dos goles en el partido que Junior le ganó 3-1 a Santa Fe, el 14 de diciembre de 1977 en Bogotá, y que aseguró el primer título de Liga (el otro tanto lo marcó su compatriota César Lorea), era amigo entrañable de ‘la Bruja’ y admirador de su figura como futbolista y persona.

Un onceno titular de Junior en 1977. Camilo Abelardo Aguilar y Juan Ramón ‘la Bruja’ Verón aparecen abajo en los extremos.

Archivo particular Juan Ramón Verón y Camilo Aguilar (derecha) festejando el tercer título de Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata.

“En el fútbol fue una cosa mágica lo que Dios dotó en él. Es muy importante para el fútbol de Argentina, no solamente para Estudiantes de La Plata. Su recorrido es inmenso. Era un jugador espectacular. Como persona, ¿qué te puedo decir? Un ser inigualable”, comentó Camilo Abelardo Aguilar.

“Demostró su grandeza y su calidad dentro del campo de juego. Todos lo van a recordar. Es una pérdida enorme. El fútbol se queda sin uno de sus mejores punteros izquierdos”, añadió.

De las muchas escenas que Aguilar tiene en su memoria de ‘la Bruja’, hay dos que nunca se le olvidan: la jugada del gol que le marcó a Palmeiras en Copa Libertadores y que dio a luz a su eterno apodo, y lo que le dijo, en su rol de jugador y técnico de Junior antes de aquel crucial partido en Bogotá que significó el primer título.

“Le dije antes del partido: mirá, si llego a hacer dos goles, no me vayas a querer sacar. Y él me dijo: ‘si haces dos goles, te beso las pelotas’. Y bueno, así se dio, anoté dos goles y de todas formas me sacó, hizo el cambio. Yo le dije: ‘¿por qué me sacaste?’ Y me dice: ‘tenía que sacar a alguien, ¿y quién mejor que vos, que sos mi amigo? (risas)”.

Ya en el remate de la charla, recordando a Verón y lamentando su partida, Aguilar se conmovió al despedirse y manifestó antes de colgar el teléfono: “Un saludo para toda la gente de Colombia. Un abrazo grande. Juan los quería muchísimo, especialmente a la gente de Barranquilla”.