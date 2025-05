Carlos Bacca está tranquilo. No es la primera vez que atraviesa un momento de pocos goles en Junior. Por eso sabe que las anotaciones van a venir cuando el equipo más las necesite, en los cuadrangulares semifinales.

“Yo siempre me siento bien. La experiencia me dice que hay que mantener la calma en estos momentos. Quisiera tener más goles, pero todos están repartidos. Eso quiere decir que Junior no depende de un jugador, aquí se juega en equipo y ojalá puedan venir los goles”, declaró en rueda de prensa.

Siguiendo esa línea, el futbolista porteño aseguró que espera que ahora se vea la mejor versión de él.

“Quiero seguir aportando y se viene lo bonito, lo que me gusta, las finales y que se venga lo bueno. Yo quiero aportar siempre como inicialista, si el profe me pregunta sabe que siempre quiero jugar. Hay un grupo y una competencia sana. El profe es el que determina a quien necesita, su estrategia. Se analizan los minutos que han tenido todos, el profe analiza ese tipo de situaciones. Vengo entrenando muy bien y ojalá se vea el mejor Carlos Bacca en lo que viene”, afirmó.

El capitán del cuadro rojiblanco habló sobre la presión que hay por jugar en un club como el ‘Tiburón’.

“Nosotros siempre jugamos al fútbol y siempre hay presión y responsabilidad porque representamos a una de las camisetas más grandes, que es la de Junior. La camiseta de Junior es la más grande y a donde vaya tiene que imponer su fútbol. Seguimos con la ilusión intacta y con el objetivo claro de sacar el punto invisible”, manifestó.

“Aquí nadie se puede relajar, hay una competencia sana, queremos ser campeones. Es el objetivo a mediano plazo. El primer objetivo es el punto invisible. El primero que se relaje le vamos a jalar las orejas, perdimos y nos sigue doliendo a todos. Estamos con la mentalidad de sacar los tres puntos ante América”, complementó.

El atacante explicó que en el juego anterior que tuvieron ante América por la Copa Libertadores hubo un cambio en el grupo.

“Yo tampoco lo veo como desastre ese partido. América en ese primer tiempo fue mejor, en el segundo los superamos. A veces sucede en la temporada, se hacen cambios y ese día tuvimos el cambio de Yimmi (Chará). El equipo ha mantenido el nivel luego de ese partido y ojalá sigamos teniendo esa regularidad y que el partido de América nos siga dando ese nivel ante nuestra gente. Contra Pereira no quiere decir que no lo hicimos bien, pero faltaron detalles. Se ha hablado y ojalá podamos seguir manteniendo ese nivel, veo a mis compañeros y sé que se va a mejorar”, analizó.

Acerca del compromiso que tendrán este sábado ante los caleños en el estadio Metropolitano argumentó que será bastante complicado.

“Enfrentamos a un gran rival como el América, hay un partido antes del fútbol femenino y vamos a apoyarlos y que la gente vaya y nos apoye a todos. Necesitan ese respaldo las muchachas con la gente. El club apuesta por las mujeres, el fútbol acá viene creciendo y algo se está haciendo bien”, declaró.

“Con ‘Juanfer’ hay una bonita amistad, es un grandísimo jugador, todos saben de sus condiciones. No lo pudimos disfrutar más, yo no estuve en mis mejores condiciones para ayudarlo. Respeto para él, sabe del cariño que se le tiene en Barranquilla y todo el mundo del fútbol, porque es bonito verlo jugar. Le deseamos lo mejor, pero él sabe que acá es él o nosotros. Ojalá y vengan todos en América para que sea un lindo partido. Pero ellos toman esas decisiones y nosotros tenemos que hacer lo mejor para ganar”, añadió.

El veterano artillero aprovechó para agradecerle a la hinchada por siempre respaldarlos.

“Hemos estado en momentos difíciles y nos han apoyado los que siempre han estado. Al hincha hay que agradecerle siempre por su respaldo. A la hinchada queremos verla, pero no solo el Metropolitano, sino todos los estadios, porque el fútbol colombiano es un gran espectáculo. Ojalá que podamos seguir dándoles alegrías”, enfatizó.

El atlanticense también dijo que esa eliminación en Sudamericana fue dura y que solo será olvidada si salen campeones.

“El objetivo era clasificar en la Sudamericana, lo que ha cambiado es que regalamos ese primer tiempo y desde entonces el equipo mejoró y eso nos tiene en los primeros lugares. Ese lunar se puede quitar saliendo campeones y estamos trabajando para eso”, afirmó.

Por último, Carlos Bacca habló acerca de Jordan Barrera y dijo que hay que disfrutarlo antes que parta al fútbol del extranjero.

“Jordan sabe el talento que tiene, no es de ahora, siempre lo ha demostrado, solo que todo tiene su tiempo. En su categoría está dando lo mejor, en la Selección también y ahora tiene la confianza del entrenador. Tiene la competencia con varios jugadores experimentados y él está haciendo su camino, dando sus pasos y si el profe decide que tiene que estar en el campo es porque está capacitado. Disfrutémoslos porque pronto no estará”, concluyó.